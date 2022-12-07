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Tatar: KKTC büyük bir ivme kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesinde incelemelerde bulunarak gaziler ve narenciye üreticileriyle bir araya geldi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 16:37
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Tatar: KKTC büyük bir ivme kazanmıştır



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretlerde mutlaka Kıbrıs gazileri ile bir araya geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte savunulan yeni siyaseti anlattığını dile getirdi.

“Kıbrıs Türk halkının geleceğinin, iki devletli siyasete bağlı olduğunu” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destek bize bir güç katıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Artık bu işin geri dönüşü yoktur. Kıbrıs’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı, güvenliğimizi sağlamaktadır. Bu bağlamda gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Siz bizim için çok değerlisiniz. Bütün haksızlıklara ve engellemelere rağmen KKTC büyük bir ivme kazanmıştır.”

Güzelyurt bölgesi, Türkiye’den gelen suyla narenciye sektöründe büyük bir gelişme göstermiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Güzelyurt, KKTC sınırları içerisinde, en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Biz buraya önem veriyoruz. Güzelyurt’a sahip çıkalım. Bölgenin, zaman içerisinde milli hasılaya katkısının artacağına inanıyorum. Bu değerli topraklarda yatırımların artması ve yaşam kalitesinin daha üst seviyeye çıkması, en büyük temennimdir” dedi.

Son Güncelleme: 07.12.2022 17:42
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarGüzelyurtKıbırs KonusuFederasyon
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