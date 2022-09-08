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Tatar: “KKTC devleti sizi her zaman sahiplenecektir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Lapta Huzurevi’nde yer alan Mare Monte İyilik Atölyesi’nin açılışına katıldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 11:22
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Tatar: “KKTC devleti sizi her zaman sahiplenecektir"


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lapta Huzurevi’ndeki yemekhanenin yenilenmesinin yanı sıra, yaşlı bireylere yönelik hobi bahçesi de dahil olmak üzere farklı sosyal ve sanatsal aktiviteleri kapsayan iyilik atölyesi çalışmasının açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek devlet ile sivil toplum örgütlerinin iş birliği içinde güzel çalışmalar ortaya koymalarının önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, atölye çalışmasının yaşlı ve ihtiyaçlı bireylere yönelik büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti ve iyilik atölyesi çalışmalarının bundan sonraki süreçte farklı sosyal tesislere örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. Buradaki tecrübenin başka yerlere taşınmasının önemine işaret eden Tatar, sosyal aktivite çalışmalarının devamını diledi ve tüm emeği geçenleri kutladı.

Lapta Huzurevi’nde yaşamlarını sürdürenlere hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar; “Siz, bizim için çok değerlisiniz. Sizler bu ülkeye çok hizmetler verdiniz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşlı bireylere yönelik sürdürdüğü çalışmaların da önemine değinen Tatar; “KKTC devleti sizi her zaman sahiplenecektir. Sizi selamlıyor, sevgilerimi paylaşıyor, muhabbet ve sağlık diliyorum” dedi.

Kıbrıs Sanat Bale ve Müzik Okulu öğrencilerinin müzik dinletisinin de yer aldığı etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği yönetimi ve bölge sakinleri katıldı.

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