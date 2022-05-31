Tatar: KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Emlak Odası Başkanı Sinan Canpolat, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ve IREC California Başkan Yardımcısı Orr Olson’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin gelişen bir devlet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, emlakçıların büyük başarılara imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, emlakçıların uluslararası fuarlarda KKTC’yi tanıtmak için yaptığı çalışmaları takdir ettiğini ifade ederek, bunun devlete ivme kazandıracağını söyledi.

Dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden birinde yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli ülkelerden adayı ziyarete gelen turistlere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Yıllardan beri verilen ulusal mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır” diyerek emlak sektöründeki başarıların artarak devam etmesini temenni etti.