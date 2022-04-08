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Tatar: KKTC gençleri büyük başarılara imza atmakta

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki gençlerin akademik ve spor dallarında büyük başarılara imza attığını kaydetti.

08 Nisan 2022 Cuma 16:11
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Tatar: KKTC gençleri büyük başarılara imza atmakta

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Niyazi Türkseven, beden eğitimi öğretmenleri ve okulun kız-erkek futbol takımını kabul ederek görüştü.
Tatar, 125’inci yılını tamamlayan Lefkoşa Türk Lisesi’nin eğitimde Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini ifade etti.  
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin ilk açılan okullarından biri olan Lefkoşa Türk Lisesi’ni çok önemsediğini kaydederek, okulun bu zamana kadar birçok değeri yetiştirdiğini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, okulun futbol takımını başarılardan dolayı tebrik ederek KKTC gençlerinin hem akademik hem de spor dallarında büyük başarılara imza attığını belirtti. 
Takım ruhunun çok önemli olduğunu, bütün bunların ileride güzel anılar olarak kalacağını ve gençlerin de KKTC için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Türk Lisesi yönetimine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.    
TÜRKSEVEN: “FUTBOL TAKIMIMIZ HEM KIZLARDA HEM ERKEKLERDE KKTC ŞAMPİYONU”
Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Niyazi Türkseven de konuşmasında, okulun futbol takımının hem kızlarda hem erkeklerde KKTC şampiyonu olduğunu ve Denizli’de yapılan yarı final şampiyonasında okulu ve KKTC’yi temsil ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Tatar’a şampiyonaya katkılarından dolayı teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın merhum babası Rüstem Tatar’ın da Lefkoşa Türk Lisesi mezunu olduğunu dile getiren Türkseven, Cumhurbaşkanı Tatar’a, babası Rüstem Tatar’ın diploma defterindeki fotoğrafını takdim etti. 
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:15
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