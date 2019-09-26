Tatar: "KKTC için çok önemli bir organizasyon"

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi bu yıl 27 – 29 Eylül tarihleri arası yapılacak. İlki 2014 yılında gerçekleşen iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bu yıl da yapılacak.

Başbakanlık himayesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliği ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak etapta bazı değişikliklerle gidilerek heyecanın artırılmasının hedeflendiği belirtilirken, Kuzeye geçiş noktasının Taksim Sahası zıplama noktasından olacağı ifade edildi.

Lefkoşa Özel Seyirci Etabıyla ilgili basın toplantısı bugün Eziç Restoran’da Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapıldı.

27 Eylül Cuma Larnaka’dan start alacak yarışta iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak ve yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de Kuzeye geçilecek.

Ledra Palace'ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola eski güzergahına dönecek.

Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü'ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak olan seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.

TATAR: “KKTC İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON OLACAK”

Başbakan Ersin Tatar basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyon için inanılmaz bir çalışma yapıldığını belirterek, medyaya verdiği destek için teşekkür etti. Tatar, organizasyonda görev alacak olan medya mensuplarına ve yarışa girecek olan Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisine başarı diledi.

Organizasyonun KKTC için çok önemli bir organizasyon olacağının altını da çizen Tatar, tüm Kuzey Kıbrıs halkına düzenlenecek bu keyifli organizasyonu takip etmesi çağrısında bulundu.

"AMBARGOLARI REDDEDİYORUZ"

KKTOK’a Kıbrıslı Türklere bu uluslararası organizasyonda yer verdikleri için de teşekkür eden Tatar, ambargoları reddettiklerini, bu yarışın bir uluslararası organizasyon olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin başarısı ile ambargolara rağmen dünyada hak ettiği yeri alacağını belirtti.

KİŞMİR: “ETAP ÇALIŞMALARI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR”

Uluslararası Otomobil Kurumu FIA‘nın ve Birleşmiş Milletlerin özellikle Kıbrıs'ın en başarılı 2 toplumlu organizasyonu olarak gösterdiği ve 2014 yılından beri başarıyla yapılan, Kıbrıs Rallisi'nin seyirci özel etabını tekrardan hazırlamanın gururu içinde olduklarını kaydeden KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, 2014 yılında yapılan ilk organizasyonun 60 bin üzerinde izleyici ile büyük bir heyecanla takip edildiğini kaydetti.

Kişmir, Lefkoşa Seyirci Özel Etabı çalışmalarının son sürat devam ettiğini de kaydederek, KKTC'nin uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edilmesi için gece gündüz çalışıldığını kaydetti.

MİCHALİDES: “FIA ORGANİZASYONA ‘PEACE FOR PEOPLE’ ÖDÜLÜ VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ise FIA'nı üst düzey yetkililerinin Lefkoşa etabını görmek için Kıbrıs'a geldiğini belirterek, FIA'nın Kıbrıs'a “Peace for People” ödülü vermeyi düşündüğünü kaydetti.

Michalides, etabın geçtiğimiz yıllara göre daha kısa olacağını da belirterek, etabın güney kısmında trafik çalışmaları yüzünden, kuzey kısmında ise KKTOK ekibi tarafından belirlendiği için kısalma meydana geldiğini kaydetti.

Michalides, Kıbrıs Rallisi'nde kayıt listesinde çok önemli isimler yer aldığını da ifade ederek, kaliteli sporcuların yarışta seyircilere güzel anlar yaşatacağını kaydetti.

KAPATILACAK YOLLAR VE SAATLER

27 Eylül Cuma akşamı saat 22.00 ile 28 Eylül Cumartesi akşamı 22.00 arası güzergâhta yer alan, 2. Selim Caddesi, Server Somuncuoğlu Sokak, Müfit Güleroğlu Sokak ve Sarayönü Sokak trafiğe ve yaya kullanımına kapalı olacak.

Organizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi LTB Dış İlşkiler Birimi (2285221 dahili #1380 - #1381) ve KKTOK’dan (Tigin Kişmir 0533 841 9500) alınabilecek.