Tatar: KKTC'nin çehresi değişecek

Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasının sanayi, inşaat ve diğer alanlarda büyük bir kapasite yaratacağına inanç belirterek, su projesinden sonra kabloyla elektrik getirilmesi, e-devlet, diğer projeler ve Maraş’ın açılmasının KKTC’nin çehresini değiştireceğini söyledi.

Başbakan Tatar, “Büyük düşünmek lazım, büyük işler yapmak lazım, korkmamak, çekinmemek lazım” dedi.

Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi ve Sanayi Odası’nın taleplerini dile getirdi.

Başbakan Tatar, üretimin ne kadar önemli olduğunu, üretim için altyapının olması gerektiğini defalarca Sanayi Odası ile görüştüklerini dile getirerek, Kıbrıs’ın şartlarında yüksek maliyetlerle üretim yapabilmenin kolay olmadığını, devletin ne gerekirse onu yapması gerektiğini kaydetti.

Yeni sanayi bölgesi ve diğer çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Başbakan Tatar, bütün bunları tamamlayacak olan rekabet ortamının da yaratılabilmesi için kabloyla elektriğin ülkeye getirilmesinin yanı sıra e-devlet gibi başka bir takım çalışmaların kendilerinin anlayışı içinde olduğunu belirtti.

Bütçe imkanlarının sıkıntılı ve büyük bir bütçe açığının olduğunu, Türkiye ile birlikte ekonomik mali iş birliği protokolü üzerindeki çalışmaların devam ettiğine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, çalışmalar hakkında Avunduk ve Sanayi Odası heyetine bilgi verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen Maraş konusuna da değinen Başbakan Tatar, bunun ayrı bir proje ve Türkiye’ye de danışılarak yapılan bir çalışma olduğunu anlattı.

Başbakan Tatar, önce bir envanter çalışması yapılarak, Türk yönetimde Maraş’ın açılması ve yabancı hak sahiplerinin de gelip yatırımlarına sahip çıkmalarının veya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden bir takım mülkiyet düzenlemelerinin yapılacağı bilgisini verdi.

Tarar, bunun önümüzdeki yıllarda KKTC ekonomisine etkisini göstereceğini vurgulayarak, bunun mutlaka her türlü sektöre yansımaları olacağını kaydetti.

Maraş’ın açılmasının sanayi, inşaat ve diğer alanlarda büyük bir kapasite yaratacağına inanç belirten Başbakan Tatar, su projesinden sonra kabloyla elektrik getirilmesi, e-devlet, diğer projeler ve Maraş’ın açılmasının KKTC’nin çehresini değiştireceğini söyledi.

“Büyük düşünmek lazım, büyük işler yapmak lazım, korkmamak, çekinmemek lazım” diyen Başbakan Ersin Tatar, bu işlerin yapılabilmesi için kararlılık ve irade gerektiğini, bu iradenin ise bu hükümette olduğunu kaydetti.

Kamu özel ortaklığı ve yap-işlet-devret modelinin önemine işaret eden Başbakan Tatar, KKTC’de hizmetlerin daha iyi bir noktaya gelebilmesi ve çağın nimetlerini yakalayabilmesi, rekabet gücünü arttırabilmesi için bu yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Esas olan halkın hizmet alabilmesi, ekonominin büyümesi, ithalatın azaltılarak ihracatın artırılması, katma değer yaratılması ve istihdamsa, bunların yapılması gerekir” diye konuştu.

Başbakan Tatar, konuşmasının sonunda tüm sanayicileri selamladı.

AVUNDUK: “HÜKÜMET PROGRAMINDA SANAYİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK OLUMLU MADDELER VAR”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da Başbakan’la görüşmelerinde yaptığı konuşmada, UBP-HP hükümetinin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, yeni hükümet döneminde, Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan hükümet programı ve ülkenin yıllardır konuştuğu yapısal reformların hayata geçirilebilmesini dilediklerini söyledi.

Hükümet programında, sanayi sektörünün gelişimine yönelik olumlu maddelerin olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, “Hükümetin bozulmasından sonra, süreci iyi algılayıp, mümkün olan en kısa sürede olası koalisyon alternatifini iyi değerlendirip, hükümeti kurmayı başardığınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Böylesine hassas bir dönemde sorumluluk almak, ülke geleceği açısından son derece önemlidir” dedi.

“HÜKÜMETLERİN ORTALAMA ÖMRÜ 1.1 YIL”

Ortalama hükümetlerin 1.1 yıl ömrü olduğu ülkede KTSO olarak artık uzun bir süre hükümet krizi, uyumsuzluk, yeni hükümet arayışları ve erken seçim gibi kavramlardan uzak bir dönem geçirmek istediklerine işaret eden Avunduk, koalisyon ortaklarının bu bilinç içerisinde hareket etmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Avunduk, son dönemlerde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri değerlendirdiklerinde tüm ekonomi politikalarının ana eksenlerinin, üretim olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, “Ülkemizin de sürdürülebilir mal ve hizmet üretimine dayalı bir şekilde gelişmesi için hükümetimizin ekonomi politikalarında üretimi, programında birinci önceliğe alması gerekmektedir” dedi.

Sanayi Odası’nın taleplerini de aktaran Avunduk, TC- KKTC arasında Ekonomik Protokolün imzalanması suretiyle, öncelikle reel sektör ve altyapı yatırımlarının sağlıklı bir şekilde yürütülerek, tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

TC’den gelen kaynakların büyük oranda altyapı projelerinde ve reel sektörün geliştirilmesinde kullandırılmasının hedeflenmesi gerektiğine işaret eden Avunduk, şöyle devam etti:

“ENTERKONNEKTE KABLO PROJESİ TAMAMLANMALI”

“Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve enerji de arz güvenliği sağlanması için TC ile enterkonnekte kablo projesinin tamamlanması gerekmektedir. Elektrik Kurumu’nun fonksiyonlarına ayrılması, yapısının düzenlenmesi, enerji piyasasını düzenleyici ve denetleyici kurulun kurulması sağlanmalıdır.

Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılmasına yönelik DPÖ ve KTOB ile başlayan çalışmaların devam ettirilmesi ve sonuca ulaştırılması sağlanmalıdır.”

“BÜYÜK PROJELER TOPLUMA VE EKONOMİYE KAZANDIRILMALIDIR”

Hükümet programında da yer aldığı üzere, sanayi sektörünün Bafra’sı olarak kabul edilebilecek, büyük sanayi yatırımları için gerçek anlamda bir Büyük Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Candan Avunduk, Limanlar, Telekomünikasyon, Elektrik Kurumu gibi yatırım ihtiyacı olan alanlarda da kamu-özel iş birliği modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Sanayi Odası Başkanı Avunduk, “Artık büyük projeler sizin döneminizde topluma ve ekonomiye kazandırılmalıdır” diyerek yapısal reformların özellikle, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, belediyeler, e-devlet, kayıt dışılık ile mücadele, hizmetlerin otomasyonu gibi alanlarda hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaz dönemi boyunca Meclis komitelerinin çalışmasını ve komitelerde onaylanan yasa tasarılarının olağanüstü Genel Kurul toplantılarında görüşülmesi taleplerini de Başbakan Tatar’a ileten Avunduk, bu kadar yasa eksikliğinin olduğu ülkede, milletvekillerinin yasama görevi için üç aylık tatillerinden feragat edip, çalışmalarını istediklerini söyledi.

Sanayi Odası’nın, hükümetin yapısal reformlarını destekleyeceğini, üretimin geliştirilmesine yönelik her çalışmasına katkı koymaya hazır olduklarını ifade eden Candan Avunduk, hükümetin uzun süreli ve başarılı bir şekilde devam etmesi temennisini dile getirdi.