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Tatar: KKTC, uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 YKS Yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

16 Ağustos 2022 Salı 09:17
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Tatar: KKTC, uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir


Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“2022 YKS Yerleştirme sonuçlarında ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının elde ettiği başarı, hepimize gurur vermiştir.

Geçtiğimiz seneye oranla KKTC üniversitelerine talepte oluşan yüzde 47.37’lik artışla 11 bin 141 öğrenciye ulaşılması, yürütülen doğru pazarlama stratejileri, ülkemiz sosyal ve fiziksel koşullarının diğer ülkelere göre mukayeseli üstünlüğü ve hiç kuşkusuz yüksek öğretimde yakalanan akademik başarılarla direkt bağlantılıdır.

Temennim; yerleştirilme oranlarındaki bu büyük başarının kayıt süresince de devam etmesidir.

Birçok kez altını çizdiğim üzere, KKTC, uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Yükseköğretim sektöründe elde edilen başarılara sahip çıkmak bu bağlamda hepimizin önemli bir sorumluluğudur.

Elde edilen bu başarı; ekonomik boyutuyla olduğu kadar politik boyutuyla da önemlidir… Dünyanın değişik coğrafyalarından KKTC yüksek öğretim kurumlarına yönelik gerçekleşen talep, farklı ülkelere KKTC’nin tanıtımının da güçlü bir ifadesidir aynı zamanda.

Yükseköğretim sektörünü çok daha nitelikli bir noktaya çalışma çabalarına destek veren herkesi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”

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