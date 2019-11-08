Tatar: KKTC ve Türkiye’nin hakkını korumak için mücadeleyi sürdüreceğiz

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulundu.

Başbakan Tatar, İstanbul temasları çerçevesinde ilk olarak TÜYAP Kitap Fuarını ziyaret etti. Başbakan, Millli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin standında incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Tatar, iki adet çocuk gelişim kitabının hem yazarı hem de çizeri olan kızı Canev Tatar’ın standının da bulunduğu Altın Kitaplar Fuar Standını da ziyaret etti.

Temasları çerçevesinde çeşitli basın yayın kuruluşlarına röportajlar da veren Başbakan Tatar, “5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği” ve “12. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,Stratejik Vizyon Ödülleri” törenine de katıldı.

Ödül Töreni’nde Başbakan Ersin Tatar’a “2019 yılı Stratejik Vizyon sahibi Devlet Adamı Ödülü” takdim edildi.

Törende konuşan Tatar, Doğu Akdeniz’de istikrarın sembolü olan KKTC adına TASAM ödülünü almaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ve onun dostlarının bize inanmalarını ve güvenmelerini istiyoruz. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramalarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını korumak için büyük bir mücadele içindeyiz. Bu ödülü bunun için ve KKTC halkı için alıyorum.” ifadelerini kullandı.

(BRT)