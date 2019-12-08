Tatar: "KKTC'ye direkt uçuş olmaması bir insan hakları ihlalidir"

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Kıbrıs'ta nihai bir çözüme yönelik yapılan girişimlerin sonuç alamaması bizi ayrılığa götürebilir. Şuanda onların zihniyetinde bu görüşmeler federal temelde bir ortaklık cumhuriyetine yönelik çalışmalardır. Biz kurucu devlet çatısı altında Kuzey'deki Türklerin varlığını sürdürebilmesini amaçlıyoruz. Ama karşı tarafa bakıyoruz tuzaklarla dolu anlaşmalar getiriyorlar. Bizim arzumuz Kıbrıs'ın kuzeyinde mülkiyette ve nüfusta Türklerin çoğunluk olmasıdır.

"RUMLARIN NE İSTEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey Türkiye'nin garantörlüğüdür. Rumların ne istediklerini çok iyi biliyoruz. Mustafa Akıncı ve arkadaşları bu garantilerin başka bir mekanizma ile değiştirilebileceğini düşünüyorlar. Kimseyi zorla evlendiremezsiniz, Kıbrıs'ta 50 senedir bu iş konuşuluyor. Türkiye'nin bölgedeki iddiaları ve kararlılıkları, Libya ile yapılan anlaşma artık Kıbrıs'ı daha önemli bir hale getirdi. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Türkiye ile de ilişkileri gerçekleştirmek durumundadır. Bu süreçte lehimize adımlar atılması için çalışacağız."

"KAPALI MARAŞ'TA BÜYÜK BİR ZENGİNLİK VARDI"

Bu bir siyasettir. Kapalı Maraş dediğimiz bölgede büyük bir zenginlik vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindedir ve bizim güvenlik güçlerimiz tarafından korunmaktadır. 45 yıldır orası kapalı. Bir kere bu sürede yapılan tüm belge taramaları ve çalışmalar burasının tamamen vakıflara ait olduğu ortaya çıkmıştır. Osmanlı dönemindeki vakıflara aittir. Bu otelleri yapan Rumlar kira ödüyorlardı bizim vakıflarımıza. Bizim burayla duygusal bağımız var, ata toprakları.

Rum tarafı da 1974'ten 200 bin Doğu Avrupa, Yunan ve Rusya'dan gelenleri vatandaş yaptılar. Demografik dengenin bozulması buraya Türkiye'den gelenlerin sebep olduğu bir şey değil. Bakıldığında KKTC çok daha güvenli ve uluslararası nizama uyan bir yerdir. Bir insan bir yerde doğar, büyür ve eğitilirse elbette ki vatandaş olacaktır.

"YENİ BİR HARİTA ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Rum tarafı öyle bir oyuna geliyor ki ellerindekini de kaybedecekler. Libya ile yapılan anlaşma bütün dengeleri değiştirmiştir. Yeni bir harita ortaya çıkmıştır. Mısır ve İsrail'e bile haksızlık yapılıyor bu alanda. Meis gibi, Girit gibi küçük adaların hakları üzerinden yapılmak isteniyor bu. Uluslararası hukuka göre küçücük bir adanın kıta sahanlığı, MEB talebi olamaz. Doğu Akdeniz'de 1.800 km'ye yakın kıyısı ile en büyük sınırlara sahip olan ülke Türkiye'dir.

"EZBERİ BOZDUK"

"KKTC ile yapılan MEB çalışmasının yasallığı vardır. Libya ile yapılan anlaşma ile bambaşka bir durum ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar süreci Türkiye'nin çok iyi yönetmesi ile ortaya çıkmıştır. Adamlar şu kadarcık adalar ile tüm coğrafyaya hakim olmaya çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çok daha önemli gelişmelere imza atılacaktır. Ezberi bozduk, Türkiye'nin çıkarları KKTC'nin çıkarlarını koruyacaktır. Libya'da haksızlığa uğramıştır bu kadar zamandır.