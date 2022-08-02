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Tatar: “KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek en büyük hedefimiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve beraberindeki heyeti kabul etti.

02 Ağustos 2022 Salı 09:28
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Tatar: “KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek en büyük hedefimiz"
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Tatar, “KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek en büyük hedefimiz ve temennimizdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübeleri ile KKTC ekonomisinde ayakta durmaya çalışanları destekleme girişimleri dolayısıyla TESKOMB yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti.

Alınan tedbirler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ekonomik sıkıntıların ve olumsuzlukların aşılacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek en büyük hedefimiz ve temennimizdir” dedi.

Kıbrıs Adası’nın koşullarının coğrafik konumu dolayısıyla gelişmeye açık olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla kökleşerek güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin yaşatılmasının ve dik duruş sergileyebilmenin önemini belirtti ve 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’na atıfta bulunarak 1 Ağustos tarihinin Kıbrıslı Türkler için önemine işaret etti.

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