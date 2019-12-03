Tatar: "KKTC’nin güçlenmesi için yapılabileceklerin tartışılması gerek"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan genel kurulda sunumların ardından ilk sözü TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli aldı.

Angolemli, 3 Aralık Engelliler Günü’ne dikkat çekmek için 62. madde kapsamında yaptığı konuşmasında, engellileri koruma ve rehabilite yasasına değinerek, özel sektörde ve kamuda bu yasaya uyularak kaç kişinin istidam edildiğini sordu.

Yatırım konusunda teşvik de bulunduğunu anımsatan Angolemli, yasanın uygulanmasıyla engellilerin rahatlayacağını ve toplumun bir parçası olmalarının daha kolay sağlanacağını kaydetti.

Angolemli, engelli istihdamını yasal olarak yerine getirmeyen kurumlara uygulanması belirlenen cezalara da değinerek, devletin her yüz kişi çalıştıran kurumda 4 engelli göndermekle yükümlü olduğunu, aksi uygulamada öngörülen cezalar bulunduğunu anımsattı.

Devletin ‘nasıl olsa asgari ücret verip, yardımda bulunuyorum’ rahatlığında olduğunu ancak engellinin çalışıp, yaşama karışmak ve toplumun parçası olmak istediğini ifade eden Angolemli, engellileri koruma ve istihdam yasasının bir an önce uygulamaya konması gerektiğini vurguladı.

Angolemli, yerleşim yerlerinde engellilerin önünü açmanın ve onların hayatını kolaylaştırmanın önemine değindi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sabahtan itibaren engelliler için ne yapılabilir noktasında çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve 5 engelli bireye üniversite harçlarını ödemek için protokol imzaladıklarını kaydetti.

Engellilerin en büyük ulaşım zorluğu yaşadığı kurumların başında bakanlıklar olduğunu ve bakanlık binasının engelsiz olması için çalışma başlatma kararı aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bugünün sadece düşüncede kalan son 3 Aralık olması ve devletin bir hedef koyarak, engelleri ortadan kaldırmasını temenni etti.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak önce bakanlığı, ardından da okulları engelsiz bir vizyona kavuşturmak için bugünden itibaren çalışacaklarını söyledi.

ARIKLI

Genel Kurul’da ilk güncel konuşmayı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı “Anayasa Değişikliği ve Hükümet Tavrı”yla ilgili yaptı.

Başbakanın İngiltere’deki vatandaşlara “olabilir” dediği oy verme hakkına değinerek, bu söylemin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Arıklı, kendisinin de geçmişte böyle bir öneride bulunduğunu ancak 10 imzaya ulaşamadıkları için başarı sağlayamadıklarını anımsattı.

Arıklı, Anayasa’nın değiştirilememesiyle ilgili eleştirileri yineleyerek, insanların ve toplumların değiştiğini ve Anayasa’nın da daha kolay değiştirilmesi gerektiğini savundu. Anayasa değişiklik teklifleri ve bu amaçla yapılan çalışmaları anlatan Arıklı, Anayasa’nın dokunula bilirliğini herkese göstermek için yapılabileceklere örnekler verdi.

Arıklı, Anayasa değişikliği için meclise çağrı yaparak, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bunu da halka sunabileceklerini ve bunu vatandaşa anlatmak için de vakit olduğunu ifade etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, geçmişte değişiklikleri vatandaşa anlatamadıkları için sorun yaşandığını ve bu nedenle de çalışmaları çok titizlikle yürüttüklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla konuyu önce meclise getireceklerini ve tartışacaklarını kaydetti.

Konuyla ilgili komite kurulmasının da faydalı olacağına inandığını söyleyen Tatar, İngiltere’deki vatandaşların ‘askerlik yapabiliyoruz ancak oy veremiyoruz’ şikayetinde bulunduğunu belirtti.

Tatar, oy vermenin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde yaşayan vatandaşların milletvekili olabilmesiyle ilgili de söylemler yapıldığını hatırlatarak, bunun için de yasal ve anayasal değişiklikler gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin güçlenmesi için yapılabileceklerin tartışılması gerektiğini ve insanların buraya ilgisinin görmezden gelinemeyeceğini kaydeden Tatar, UBP olarak bunları yarın tartıştıktan sonra sırasıyla herkesin gündemine getireceklerini söyledi.

Tatar, bu teknoloji çağında herkesin her yeri ve her konuyu takip edebildiğini ifade ederek, bilinçsiz ve habersiz kişileri meclise koymayacaklarını ancak bu kişilere hak ettikleri hakları vermek gerektiğine inandığını belirtti.

ŞAHALİ

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut “Şahali de Kurumsal Medyanın Önemi ve Hükümetin bu konusundaki tavrı” hakkında konuştu.

Şahali, hükümet yetkililerinin genel kurul salonundan “toplu çıkış” yapmasını eleştirerek, medyanın dünyanın her yerinde 4. güç olarak kabul edildiğini ve süreç içerisinde medyanın toplumdaki yerini anlattı.

Erkut Şahali, doğru haber aktarma zorunluluğu olan geleneksel medyanın ekonomik olarak kendi kendine yetmesi gerektiğini söyleyerek, “Eğer ekonomik olarak ayakta duramayan ve birilerinin desteğiyle ayakta kalan medya kamuoyunu doğru bilgilendiremez” dedi.

Medyanın özgür olabilmesi için meclisin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Şahali, medyanın da yerine getirmesi gereken ahlaki sorumlulukları unutmaması gerektiğini söyledi.

Şahali, medya kuruluşlarına stajerlerin çok hızlı giriş çıkış yaptığı bir ortamda fahiş hataların olmasının çok doğal olduğunu ancak bu konuda herkese düşen sorumluluklar olduğunu ve medya mensuplarının eğitilmesinde, doğru habere ulaşmasında hükümetin çalışmalar yapması gerektiğini anlattı.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, medyanın ülke için çok önemli olduğuna işaret ederek, bakanlığın yanısıra hükümetin de bu konuya çok önem verdiğini ifade etti ve medyadan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı olumlu icraatları gündeme getirmesini istedi.