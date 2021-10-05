Tatar, KKTC’ye döndü

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında bir araya geldiği Eskişehir Kıbrıs gazilerine Kıbrıs konusuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir’de Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anıtını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri aktardı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tatar temasları çerçevesinde, Birinci Ana Jet Üssü’nü ve Bilecik’te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni de ziyaret etti.





