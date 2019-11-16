Tatar, KKTC’yi marka yapma yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti

Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda sektörün bir devlet politikası olması haline gelmesi adına atılan adımlara vurgu yapıldı.

Genel Kurul’a katılan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’yi bir marka yapma yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Konferansa Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’un açılış konuşmasını KITSAB Başkanı Erkan Kilim yap.

Kilim , konuşmasında, turizmin seyahat ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Kilim, “Her gelen turist ülkeye katma değer olarak geri döner. İnsanlık dışı izolasyonlarla mücadelemize rağmen acenteler bu ülkeye 1 milyonun üzerinde turist getirebilmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, sektördeki örgütlerin koordineli çalışmamasını eleştirerek, böyle olunca hükümet üzerinde istenilen etkinin yapılamadığını söyledi.

“Birlikte çalışmadığımız sürece başarı şansımız yok” diyen Çağıner, değişim zamanının geldiğini kaydetti.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da, Dimağ Çağıner’in söylediklerine katıldığını, ancak kendinin bu alanda daha farklı bir mesajı olduğunu belirtti.

Savaşan, yıllardır bekledikleri, ‘turizmin bir devlet politikası olması’ talepleri için ilk kez mevcut Bakanlar Kurulu’nun bir adım attığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, turizmin ada ülkeleri için önemini vurguladı.

Sucuoğlu, turizmle ülkeye bir milyar üzerinde katkı sağlandığını söyleyerek, bunun halka hissettirilemediğini belirtti.

Sucuoğlu, turistin ülkeye gelirken getirdiği parayı geri götürmemesi gerektiğini de kaydederek, “Köy ve kasabalarda paranın harcanabileceği ortamlar hazırlamalıyız. En büyük eksiklik de halkın farkındalığının olmasıdır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de ülkede 135 civarında acente olduğunu, ancak bunlardan sadece 20’sinin aktif olduğunu belirtti.

Ülkeye gelen 1 milyon 200 bin turist rakamında sektörün payının büyük olduğunu kaydeden Üstel, “Ülkenin geleceği ve önümüzü açacak olan turizmdir. Sektör içinde birlik beraberlik korunmalı. Sıkıntılarımız var ama aşmak için önce kendimizi düzelteceğiz” dedi.

Genel Kurul’da son konuşmayı Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Tatar turizme büyük önem verdiklerini vurguladı.

Başbakan Tatar, turizmin bir hükümet ve devlet politikası olması için kararlılıklarının devam ettiğini de dile getirerek, yeni yönetimin önemli işlere imza atmasını diledi.

Tatar, Milliyet gazetesinde manşet olan açıklamasına atıfta bulunarak şöye konuştu:

“TC kamuoyuna her fırsatta söylüyoruz. KKTC’ye sık sık geliniz. Yunan adaları yerine Kuzey Kıbrıs’a sık sık geliniz. KKTC hepimizin bir vatanıdır. Burada her türlü tarih, kültür, turizm imkanı vardır. Çeşitli yabancı ülkelerde fuarlara katılıyoruz. Turizm kapasitesini artırmak başarılarımızı artırma çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Konuşmaların ardından genel kurulda raporların okunmasına geçildi.

BRT/..