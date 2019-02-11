Tatar: “KKTC’yi yaşatıp yücelteceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, herkesin devlete dört elle sarılması gerektiğini belirterek, “Bizim ana gayemiz KKTC’yi yaşatıp yüceltmektir. Rum’un istedikleri ortadadır. Kimse hayal görmesin” dedi.

Tatar, KKTC’nin kalkınmasında duyarlı, sorumluluk sahibi basına da büyük görevler düştüğünü vurguladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin dayanışma yemeğine onur konuğu olarak katıldı.

KKTC’yi kalkındırabilmek için yeni plan ve projeler hazırladıklarını dile getiren Tatar, “Halkımızın refah, güven ve mutluluğunun artması şarttır. Kendimizi buna uygun olarak hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi yemeğinde konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkeyi ve halkı sevdiklerini, Anavatan Türkiye ile yakın ve kardeşçe ilişkilerin de hep sürmesinden yana olduklarını kaydetti.

“Rumların, bizim geleceğimizi tehlikeye atmayacağı bir anlaşma olursa olur. Olmazsa, olmaz. Ne isterse olsun, biz kendi kendimizi yönetme hakkımızdan, devlet olma noktamızdan, güvenliğimizden geri adım atmamalıyız” ifadelerini kullanan Tatar, UBP olarak bunda kararlı olduklarını vurguladı.

Basının önemine değinen Tatar, Kıbrıs Türk basınının usta kalemleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “KKTC’nin kalkınmasında duyarlı, sorumluluk sahibi basına da büyük görevler düştüğünü” vurguladı.

Yemekte konuşan Kıbrıs Türk Basın Konseyi ve aynı zamanda Dünya Basın Konseyi Başkanı olarak da görev yapan Doç. Dr. Şule Aker de UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı aralarında görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, kendisini onur konuğu olarak davet eden Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Doç. Dr. Şule Aker nezdinde herkese teşekkür etti.