Tatar: "Köklü reformlar yapmak kolay değil"

Deniz Abidin

UBP Milletvekili Ersin Tatar, bir UBP’li vekil olarak hükümeti izlediğini ifade ederek, daha çok günlük değil de uzun vadeli olan çalışmaların kendisini daha çok ilgilendirmekte olduğunu söyledi. Tatar, son günlerde gündeme gelen, turist vizesi ile adaya geldiği ve vatandaş olduğu belirtilen konu ile ilgili bakanın açıklama yapması gerektiğini belirtti. Tatar, vatandaşlık konusuna çok geniş kapsamlı olarak baktığını dile getirerek, sırada bekleyen çok kişi olduğunu kaydetti. Tatar, yıllardır bu memlekette yaşayan, doğup büyüyen insanlar olduğuna dikkat çekti.

“Köklü reformlar yapmak kolay değil”

Tatar, ciddi ve köklü reformlar yapmanın kolay bir şey olmadığını anlatarak, burada önemi olanın vatandaşın beklentisi olduğunu ve vatandaşa odaklı siyasetin şekillenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hükümetin büyük projelerin içinde olduğunu bildiğini ifade eden Tatar, özellikle Hal Yasası konusunda ilgili bakanlığın çalıştığını ve yasanın artık geçmesi gerektiğini söyledi. Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara bakıldığında Hal Yasası’nın sağlık alanı için önem taşıdığını kaydetti.

“Parti içinde tartışmayı tercih ediyoruz”

Tatar, şöyle devam etti, “Gerek hastanelerin içinde bulunduğu durum gerekse doktorların sıkıntısı içinde bulunduğu durumun aşılması için ciddi anlamda çalışmalar vardır. Turizm ve eğitim konularında da bir takım çalışmaların yapıldığı da görülmektedir. Tabi ki muhalefet de muhalefetliğini yapacak. Ben UBP Milletvekili olarak muhalefet yapacak durumda değilim. Ancak, hükümet içinde çok büyük yanlışlıklar gördüğümde görevimdir ikaz ediyorum. Bu durumları daha çok parti içinde tartışmayı tercih ediyoruz. Dışarıda konuşulduğunda parti disiplinine karşı bir takım tepki olabilir. O nedenle değerlendirmeleri kendi içimizde yapmayı tercih ediyoruz”

“Biz Türk tarafı olarak tek vücut olamadık”

Ersin Tatar, ekonomik problemlerin de önem taşıdığını ifade ederek, dövizin son zamanlarda artmasının toplumda sıkıntı yarattığını kaydetti. Tatar, ülkede bir istikrarın oluştuğunu belirterek, Türkiye’nin desteğinin ve projelerinin de son derece önemli olduğunu söyledi.

Tatar, ekonomide daha da büyüme olacağını umut ettiğini belirterek, Türk tarafının ekonomik olarak güçlenmesinin, ileride oluşacak olan bir anlaşma için önemli olduğunu kaydetti. Tatar, Kıbrıs konusunda Rum tarafında her kesimin birbirlerini eleştirdiklerini, ancak iş ciddiye vardığında birlik olarak karşımıza çıktıklarını ifade ederek, “Biz Türk tarafı olarak tek vücut olamadık” diye konuştu.

Tatar, Newyork ziyaretini de değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı açıklamaya göre, ortak bir verinin olmadığının ifade edildiğini belirterek, seçimden sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Tatar, şöyle devam etti, “Rumların zihniyle müzakere masasına oturmak Kıbrıslı Türkler için çok da cazip bir şey değildir. UBP-DP hükümetinin duruşunu Kıbrıs konusu bakımından doğru buluyorum. Vatandaşlıklar olsun, T izinleri olsun, vergi affı olsun bu gibi konularda mutlaka tartışmalar olacaktır. Bunlar da önemlidir, ancak ulusal davadaki hükümetin duruşunu onaylıyorum”

“Halk tercihini yapacak”

Ersin Tatar, seçim startı resmen verilmemiş olsa da Meclis’in 2 Ekim’de açılmasıyla bu startın verileceğini kaydetti. Tatar, ülkede çok sayıda partinin olduğunu, çok dağınık oluşacak bir Meclis yerine ise köklü kadrolar ile ulusal çizgideki bir hükümetin devamı veya en azından UBP’nin birinci parti olması durumunda köklü reformlarla ülkenin önünün açılacağı bir zeminin oluşması taraftarı olduğunu söyledi. Tatar, doğru kişilerin seçilmesiyle, doğru hükümet politikalarının ortaya çıkmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, çeşitli alternatifler de dikkate alınarak halkın tercihini yapacağını belirtti.

“Dörtlü koalisyon bu ülkeye bir şey getirmez”

Tatar, “Çok dağılım olursa dörtlü koalisyon olacak. Dörtlü koalisyon da bu ülkeye bir şey getirmez. Arzu edilen şudur ki her parti kendisine mühür ister. Karma oylar da bir noktada etkili olabilir. Meclis’te bu seçimde nasıl bir dağılım olacağını öngörmek mümkün değildir. O yüzden vatandaştan beklentimiz memleketin sıkıntı içine girmemesi için UBP’nin yine vatandaşın güvenini alabilmesidir” diye konuştu. Tatar, vatandaşın kişilerle sıkıntısı varsa tercihlerinde bunlara gereken dersi verebileceğini ifade ederek, vatandaşın bu seçimde kişilerin iş yapma potansiyeline bakması gerektiğini söyledi.

Tatar, ülkede belediye başkanlığından tutun da kamuya tayin edilen kişiler dahil çeşitli bakanlıklara atanacak müsteşarlar ve dairelere atanacak müdürlerin çok geniş kadro demek olduğunu, ülkenin ise böyle bir yükü kaldıracak durumda olmadığını belirtti. Tatar, UBP’nin bu yöndeki üstünlüğünun mevcut olduğunu ve bunun da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Tatar, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın Meclis komitesinin gündeminde olduğunu anımstatarak, tartışılan konunun oy pusulasının nasıl olacağı ve matbaa konusu olduğunu söyledi.

“Altyapısı ne ise hazırlıklarına başlansın”

Tatar, “En kolayı nasıldır ona da bakmak gerekir. Kurallar daha fazla oy yanmasına neden olacaksa basitleştirmek gerekir. İzlem Gürçağ başkanlığında komite yaz aylarında da çalıştı. Bir yere de gelindi. Mahkeme Başkanı sayımın üç gün süreceğini söyledi. Ancak ülke bu şekilde uygun görmüşse Yüksek Seçim Kurulu da gerekli bütçeyi talep etsin. Altyapısı ne ise hazırlıklarına başlansın” dedi.