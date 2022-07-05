Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Yıllardır ülkede kaçak olduğu tespit...
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!

Tatar: Konunun yakın takipçisiyim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazar akşamından bu yana yaşanmakta olan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaparak, konunun yakın takipçisi olduğunu  vurguladı.

05 Temmuz 2022 Salı 17:03
293 Okunma
Tatar: Konunun yakın takipçisiyim
banner48

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Ülkemizde yakıt sorunu nedeniyle pazar akşamından bu yana yaşanan elektrik kesintilerini ve bunun neden olduğu sorunları yakinen takip etmekte olup gerek hükümet gerekse Kıb-Tek yönetimi ile temaslarım sürmektedir.

Başbakan Sayın Ünal Üstel'in açıkladığı üzere elektrik kesintileri, yakıt ihalesini üstlenen şirketin taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı oluşan yakıt sıkıntısından yaşanırken, halkımızın bu konuda mağdur olduğunu da gözlemlemekteyim.

Elektrik kesintilerinin rutin hâle dönmesi için yoğun çalışmalar devam ederken temennim; bir kez daha böyle bir olayın yaşanmamasıdır. Konunun yakın takipçisi olmaya da devam edeceğim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu, normal servise çıkarıldı
Eroğlu, normal servise çıkarıldı
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
“Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor”
“Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim