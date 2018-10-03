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Tatar: “Konut sektörünün gelişmesi ülke kalkınması için temel öğelerden biridir”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili ve UBP Genel Başkan adayı Ersin Tatar sektörle başlattığı görüşmeler çerçevesinde bir grup müteahhit ve emlakçı ile bir araya geldi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:48
Tatar: “Konut sektörünün gelişmesi ülke kalkınması için temel öğelerden biridir”

Görüşmede sorunlar üzerinde duruldu. Ersin Tatar görüşme ile ilgili olarak şunları açıkladı:

Yararlı bir toplantı oldu. Arkadaşlarla yaşanan ağır ekonomik krizin sektörü nasıl etkilemekte olduğunu, bunun finans sektörüne yansımaları değerlendirdik. Sektörün geleceği için uzun vadeli doğru planlamaların şart olduğunun altını çizdik.Ülkesel fiziki planlama ile imar planlarının sektör için önemili olduğunu vurgulayarak dikey ve yatay büyümeyi oto-park, trafik ve genel olarak çevresel faktörleri de gözönünden bulundurarak düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ortaya koyduk.Benim bakış açıma göre konut sektörü ülke kalkınması için temel öğelerden biridir. O nedenle sorunları mutlaka aşılmalıdır.”

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UBPErsin TatarKonut SektörüHaberGündemKıbrıs
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cansu 2018-10-03 14:25:09

ttar ıb ateşi çıktı ne dediğini bilmez galiba.meton oldu ada daha ne gonuşur be bu

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vatandaşşş 2018-10-03 14:37:49

daaaşşşşaaaaakkkkkk

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cansu 2018-10-03 15:02:22 @vatandaşşş

hahahaha bu güzeldi.yakında girne de lağımın içinde yüzeceyik arıtma yetersiz hala bina derler yau

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