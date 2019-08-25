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Tatar Konya’da temaslarda bulunuyor

25 Ağustos 2019 Pazar 15:57
Tatar Konya’da temaslarda bulunuyor

Başbakan Tatar Konya’da ilk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ve kaymakam Mustafa Kutlu ile görüştü.

Cihanbeyli belediyesi Başkanı Mehmet Kale birlik ve beraberlik kardeşlik mesajı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Cihanbeyli ilçesi hakkında genel bilgiler de veren Kıbrıs konusuna en az KıbrısTürk halkı kadar duyarlı olduklarını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da Türkiye ile birlikte varolma mücadelesinde sürekli gelişen bir KKTC olduğunu vurguladı.
KKTC’yi gerek eğitim gerekse Turizm açısından Türkiye’de tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz de önemli bir devlet konumunda olduğuna işaret eden Tatar, “Türkiye ve hak ve çıkarlarınızı korumak için yanımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Eedoğan her açıklamasında bunu ifade ediyor.” dedi.

Başbakan Tatar, hem kültürel hem siyasi bağların güçlenmesinin önemine değinerek Konya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan TatarKonyaTemaslarHaberGündemKıbrıs
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