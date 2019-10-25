Tatar KTEMAD ve TEMAD Çankaya Resim Sergisi’nin açılışını yaptı

Başbakan Ersin Tatar, KKTC Güv.K.K Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesinin müşterek hazırladığı Resim Sergisinin açılışını yaptı.

Sergi açılışı Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında yer aldı.

Serginin açılışını Başbakan Tatar ile birlikte KTEMAD Derneği Esen Ömürlü ve TEMAD Çankaya şube başkanı Bayram Ali Sert birlikte yaptı.

Sert, resim sergisi açılışında yaptığı konuşmada, sergiyi KTEMAD ile TEMAD Çankaya Şubesinin müşterek düzenlediğini ifade ederek, sergide şehit anneleri ve gazi eşlerinden oluşan kadınların ortaya çıkardığı profesyonel resimlerin sergileneceğini ve satışının yapılacağını söyledi.

Sert, Satıştan elde edilecek gelirin çocuklar yararına bağışlanacağını kaydetti. Sert, konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmetle andı, serginin KKTC'de yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da, bu anlamlı sergiyi düzenleyenleri kutlayarak, emek veren herkesi tebrik etti.

Tatar, Türk milletinin çok fedakarlıklarla bugünlere geldiğini, Kıbrıs'ta da bugün Kıbrıs Türk halkı huzur ve barış içindeyse bu fedakarlıklar sayesinde olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatının da başarıyla tamamlandığını, bölge barışı ve bölge güvenliği için başarılı bir harekat oluğunu belirterek, "Ne mutlu Türküz ve bu topraklarda yaşıyoruz. Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir" diye konuştu.

Tatar, Türk Alayı ile ilgili bir anısını da anlatarak, "6 yaşında burada asker selamını verdim, hala daha aynı selamla buradayım" dedi ve asker selamı vererek konuşmasını tamamladı.

Sergi açılışına Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanı Piyade Albay Şükrü Güzel ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve konuklar da katıldı.