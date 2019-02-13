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Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:40
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, şahsına yönelik yalan ve karalayıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’i dava edeceğini açıkladı.

Avukatına hukuksal süreci başlatması talimatı verdiğini duyuran Tatar, “Şahıs olarak da siyasetçi olarak da veremeyecek hesabım, izah edemeyecek hiçbir işim olmamıştır, olmayacaktır da…” dedi.

Tatar yazılı açıklamasında,  “Doğru bildiği yolda yürümeye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğini” kaydetti.

Tatar, Türkiye’ye saldırdığı için eleştirdiği Elcil’in şahsı için de çirkin bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek “KTÖS Genel Sekreteri bilmelidir ki karalama çabaları ile beni susturması, durdurması mümkün değildir. Dün olduğu gibi, bugün de doğru bildiğim yolda yürüyecek Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de hakkın açılmış hiçbir dava olmadığını, İngiltere ile ilgili bir sorunu da bulunmadığını kaydeden Tatar, “Elcil’in benim 30 yıl önce Polly Peck’te çalışmamı istismar etme çabası boşunadır. Şener Elcil, benim Polly Peck’le ilgili bir sorunum olmadığını dostları Rum yetkililerden de öğrenebilir. Sayın Asil Nadir de bugün aramızdadır. İsteyen ona da sorarak benimle ilgili her hangi bir soruşturma ya da davanın olmadığını öğrenebilir” dedi.

1999’da Türkiye’de Show TV ve Hürriyet gazetelerinin de yer aldığı şirkette mali işlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışırken şirket için bir soruşturma açılmasının söz konusu olduğunu ama Elcil’in öne sürdüğü gibi hakkında vergi kaçırmaktan dolayı açılmış bir dava asla olmadığını belirten Ersin Tatar, 15 yıl önce Akfinans Bank’ta bir yıl kadar bağımsız hesap uzmanı olarak görev yaptığını ama Elcil’in ileri sürdüğü gibi Kulaksız 5 Sitesi’ne el konulması olayına bir dahlinin olmadığını, hakkında herhangi bir hukuki süreç başlatılmasının da söz konusu olmadığını bildirdi.

Ticaret Bankası’na ait söz konusu araziyi almasını ise bankanın kendisine önerdiğini, çünkü bankada mevduatı olduğunu ve bankanın da dara girdiğini kaydeden Tatar, bankadaki mevduatına para ekleyerek bu araziyi satın aldığını, bu olayda da herhangi bir yasa dışılığın söz konusu olmadığını ifade etti.

Tatar, “Dolayısı ile Elcil’in tüm iddiaları siyasi amaçlıdır, karalamaya yöneliktir ve yalandır” dedi.

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tatuşş 2019-02-14 08:55:32

Başka nelerin var tatuşşş..dökül bakalım

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Bulut akacan 2019-02-14 09:35:44

YALAN TATAR YALAN TATARENKO

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dikici 2019-02-14 15:19:01

sıkma canını okşa amcanın patlıcanını sen da o Kırma deyyus da

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Kırma elcil 2019-02-14 09:28:31

Sıkma canını başkan..bu şerefsiz köpekler bugün değilse yarın belasını bulacak..

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Öz 2019-02-14 19:29:29

Asil Nadir'i önce Türkiye'ye yatırım için çağırdıktan, sonra arkasından hançerleyerek mallarını elinden alanlar kimler? Sadece o zamanki medya patronları mı? vestel çalışanları mı? Niksar safir, Show tv, Günaydın gazertesi...
Umarım Asil Nadir hatıralarını yazar.

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Vatandaş20 2019-02-14 19:56:19

Toplumda sevilen, sayılan temiz, dürüst siyasetçilerden Sayın Tatar'a Şener Elcil gibi maşalar dil uzatamaz, karalayamaz.

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