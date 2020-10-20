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Tatar: Kudret Özersay bize küstü

“Ben Özersay ile devlet ciddiyeti içerisinde görüşmek istiyorum. Kendisini tekrar arayacağım”

20 Ekim 2020 Salı 09:54
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Tatar: Kudret Özersay bize küstü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye katılarak Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan yardımcısı konumunda olan Kudret Özersay’ın kendisine küstüğünü belirtti. Tatar, Özersay’ın kendisini aramadığını ve telefonuna da cevap vermediğini açıkladı.

Kudret Özersay’ın Ulusal Birlik Partisi ile bir meselesi olmadığını belirten Tatar, "Özersay’ın sorunu Maraş meselesi nedeni ile  Ersin Tatarla”dedi

Yeni bir hükümet kurulacağına işaret eden Tatar, Halkın Partisi’nin durumun netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, açıklamasında “Ben Özersay ile devlet ciddiyeti içerisinde görüşmek istiyorum. Kendisini tekrar arayacağım” ifadelerini kullandı.

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