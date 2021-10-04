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Tatar: Külliye bizim için çok büyük bir proje!

04 Ekim 2021 Pazartesi 09:32
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Tatar: Külliye bizim için çok büyük bir proje!
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Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir gazetecinin, "KKTC'ye yapılmasını planlanan külliye ilgili son durum nedir?" sorusunu yanıtladı.

Bunun kendileri için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmiş bir kıymet ortaya çıkacaktır. Orada bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olduğu ve o devlete yakışır şekilde bu yapıların yapılması önemlidir. 450 dönümlük arazide, 50 dönümü binalara ve 400 bin dönümü de parka ayırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Milli Park olarak değerlendirilecektir" bilgisini paylaştı...

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