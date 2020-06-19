TATAR: "Kutlu Evren'i Turizm ve Çevre Bakanı olarak atadım"

Başbakan Ersin Tatar bugün 15.45 de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret ederek kabinede yaptığı değişikliği sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı sunulan değişikliği onayladı Buna göre Turizim ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Ünal Üstel’i görevinden alınarak yerine Girne Milletvekili Kutlu Evren atadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partiler ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, “Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Kutlu Evren’i atadım” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecini değerlendirdiklerini söyleyen Tatar, şunları kaydetti: “Bu ortamda seçimin erkene alınamayacağı noktasında görüşler ortaya çıktı. Seçimin aynı tarihte olabilmesi için bir kanaat oluştu.

Genel değerlendirmeler yapıldı, açılım ve normalleşme süreci üzerinde duruldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Kutlu Evren’i atadım”