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TATAR: "Kutlu Evren'i Turizm ve Çevre Bakanı olarak atadım"

Başbakan Tatar, Turizm Bakanlığı’na Kutlu Evren’in atandığını bildirdi.

19 Haziran 2020 Cuma 17:21
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TATAR: "Kutlu Evren'i Turizm ve Çevre Bakanı olarak atadım"

Başbakan Ersin Tatar bugün 15.45 de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret ederek kabinede yaptığı değişikliği sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı sunulan değişikliği onayladı Buna göre Turizim ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Ünal Üstel’i görevinden alınarak yerine Girne Milletvekili Kutlu Evren atadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi partiler ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar,  “Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Kutlu Evren’i atadım” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecini değerlendirdiklerini söyleyen Tatar, şunları kaydetti: “Bu ortamda seçimin erkene alınamayacağı noktasında görüşler ortaya çıktı. Seçimin aynı tarihte olabilmesi için bir kanaat oluştu.

Genel değerlendirmeler yapıldı, açılım ve normalleşme süreci üzerinde duruldu. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Kutlu Evren’i atadım”

Son Güncelleme: 19.06.2020 17:34
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKutlu Evren
Yorumlar
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londra 2020-06-19 17:40:37

ozel izinle gule gule ustel

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Aynı 2020-06-19 18:20:35

Al birini vur o birine, torpilli kimlikler bitti şimdi torpilli turizm izinleri başladı. Hep aynı hikaye...

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Hep Ayni 2020-06-19 18:45:37 @Aynı

Bizim yapabilecegimiz bu kadar. Sorun ne olursa olsun sonucuda bir koltuk degisikligine gidilir bir kisi butun olaydan dolayi suclanir (kurban edilir) onun kafasi gider , olay da kapanir. Gelen de gideni aratir o baska mesele. Oldu bitti hadi herkes evine.

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