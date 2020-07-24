Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin 4 Temmuz’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sezai Sezen ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.’nin 4 Temmuz’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sezai Sezen ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, başkanlık görevine gelen Sezai Sezen’e ve Yönetim Kurulu’na hayırlı ve uğurlu olmasını temennisinde bulundu ve Türk Kızılay’ının uluslararası bağlantıları ile Kıbrıs Türk halkı için 60’lı yıllarda hatta öncesinde görev yapmış başkanları rahmetle andı. Sezen’in uzun yıllar belediye başkanlığı görevi yürüttüğünü de hatırlatarak Belediye Başkanlığı döneminde önemli ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin değerlendirilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına da büyük katkılar yapılabileceğine inanç belirtti.

Başbakan Tatar, “Kızılay gerek ramazan aylarında gerekse ihtiyaçlılara yaptığı yardımlarda her zaman üstün bir gayret ortaya koymuştur. Son pandemi döneminde bir önceki Başkan Esat Altay’ın da olağanüstü bir gayretle çalıştığını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek kendilerine bu vesileyle teşekkür ederim. Başbakanlıkta kurulan Koordinasyon ofisiyle işbirliği içerisinde binlerce yardım ihtiyaçlı insanlara ulaştırılmıştır” dedi.

Başbakan Tatar, bu çalışmaları yeni yönetimin de en iyi şekilde sürdüreceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın daha da gelişmesi, örgütlenmesi ve halkımıza her türlü koşulda yardım ve katkı yapacağına inanç belirterek başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen ise kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Ersin Tatar’a kendilerini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek yeni yönetim kurulu üyelerini takdim etti.

Sezen, Türk Kızılay’ının gönüllü, halkın her zaman yanında olan güzide bir kuruluş olduğunu ifade ederek Pandemi döneminde Başbakanlık ile birlikte çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Sezen, “Bizler yeni yönetim olarak Kıbrıs Türk Kızılay’ının daha vizyonlu bir şekilde yönetilmesini, kurum kuruluşlarla daha ciddi işbirliği içerisinde olmasını ve sadece gıda yardımı ve ramazan iftarları değil büyük projelere de imza atmasını istiyoruz. Kendi içimizde bunun çalışmalarını başlattık” dedi.

Sezen devamla, Pandemi dönemi 3 milyon TL toplandığını ve Başbakanlığın Acil Yardım Koordinasyon Komitesi ile işbirliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi olarak dağıtıldığını ifade etti. Hedeflerinin açık, şeffaf ve hesap verebilir bir Kızılay yapısı kurmak ve kurumlaşarak her gelen yönetimin bir sonrakine bir şey bırakarak devam etmesi olduğunu söyledi.

Kabulde Başbakan Ersin Tatar’a pandemi döneminde yapılan yardımlar ve çalışmalara ilişkin Derneğin hazırlamış olduğu rapor da Başkan Sezen tarafından sunuldu.