Tatar: “Lefkoşa’nın atan nabzına bakınca, seçimi kazanacağımızı görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar ve UBP’ye mensup tüm bakan ve milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte bugün Lefkoşa Sarayönü, Arasta ve Belediye Pazarı’nı ziyaret ederek, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Tatar ziyareti sırasında yoğun ilgi ile karşılaştı.

Ersin Tatar, yoğun ilgiden memnun olurken, kendisine eşlik eden milletvekilleri ile birlik mesajının yerine ulaştığını söyledi.

Başbakan Tatar, seçime sayılı günler kala, kendisine ve partisine ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, Lefkoşa’nın atan nabzına bakıldığında, seçimi kazandıklarının görüldüğüne vurgu yaptı.