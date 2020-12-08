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TATAR: “MARAŞ İLE İLGİLİ TAPULARIN GEÇERLİLİĞİ VAKIFLAR İDARESİ’NİN ARŞİVİNDE ORTAYA ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin geçmişten gelen arşivinin bulunduğunu belirterek, Maraş ile ilgili tapuların geçerliliğinin bu arşivlerde ortaya çıktığını kaydetti.

08 Aralık 2020 Salı 09:35
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TATAR: “MARAŞ İLE İLGİLİ TAPULARIN GEÇERLİLİĞİ VAKIFLAR İDARESİ’NİN ARŞİVİNDE ORTAYA ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin geçmişten gelen arşivinin bulunduğunu belirterek, Maraş ile ilgili tapuların geçerliliğinin bu arşivlerde ortaya çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Vakıflar İdaresi’nin halkın yararına uygun ve gelecek nesillere manevi değerler temelinde en iyi şekilde bırakılabilmesi amacıyla ecdattan gelen mal ve mülkü yöneten ve değerlendiren bir anlayışı temsil ettiğini söyledi. 

Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği büyük mücadele sonucunda Vakıflar İdaresi’nin İngiliz döneminde Kıbrıslı Türklerin idaresine geçtiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, temsil edilen bu anlayışın ve Vakıflar konusunda gösterilen hassasiyet ve duyarlılığın devam etmesinin önemine dikkat çekti.

“Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi temsil eden ve bu topraklarda Vakıf İdaresi’nin bu anlayışla yönetilmesi ve gelecek kuşaklara taşınabilmesi için Vakıflar İdaresi fevkalade önemli bir kurumdur. Bu kuruma gözümüz gibi bakmamız lazım” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, toprak, mal ve mülkün ada ekonomisinde zamanla değerlendiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar İdaresi’nin geçmişten gelen arşivinin olduğunu belirterek, Maraş ile ilgili tapuların geçerliliğinin de bu arşivlerde ortaya çıktığını kaydetti.

Maraş konusunda dünyayla ve uluslararası hukukla ters düşmeme adına izledikleri politikada, Vakıflar’ın oradaki haklarına da halel gelmeyecek şekilde uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Vakıflar İdaresi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ise Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek, Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diledi.

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