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Tatar: Maraş ileride çok değerlenecek

Tatar, bu konutların muteber, güvenilir, gerekli ödemeyi yapabilecek kişilere verilmesi gerektiğini söyledi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:41
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Tatar: Maraş ileride çok değerlenecek

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.

Açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yaptığı etkinlikte, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güzelyurt Belediye Başkanı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da konuşma yaptı.

Başbakan Ersin Tatar da dünyanın her yerinde sosyal konutlara dair bir hassasiyet olduğunu dile getirerek İngiltere'yi örnek verdi.

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili daha önce bazı sıkıntılar olsa da binlerce gencin konut imkanına kavuştuğunu dile getiren Tatar, bu projeleri hayata geçirenleri de unutmamak gerektiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Baybars’ın bu projeyi hayata geçirdiğini, öte yandan devlette devamlılığın da önemli olduğunu dile getiren Tatar, adaleti korumanın önemine de değindi.

Cemal Bulutoğulları döneminde yapılan Haspolat’taki konutlara işaret eden Tatar, o konutları alanların döviz arttığından ödeme yapamadığı için bu daireleri satmak durumunda kaldığını anlattı.

“Maraş dünyanın yıldızı bir yer” diyen Tatar,  bölgenin ileride çok değerleneceğini anlattı, bölgedeki konutlara başvuranların buna göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tatar projeden faydalanacakların bölgeye uyum sağlayacak ve günün sonunda verdiği sözü tutabilecek, ödeme yapabilecek kişilerden seçilmesi gerektiğini belirtti.

Konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini dile getiren Tatar, bu konutların muteber, güvenilir, gerekli ödemeyi yapabilecek kişilere verilmesi gerektiğini söyledi.

Projeye katkı koyan bürokratlara ve İçişleri Bakanı Baybars’a teşekkür eden Tatar, bu gibi projelerin ülke çapında yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 26.02.2020 17:52
Anahtar Kelimeler:
Maraş AçılımıErsin TatarKapalı Maraş
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Kibris kibris 2020-02-26 16:59:08

En onemlisi cebin dolacak..

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Öz 2020-02-26 19:03:31

Öz be öz Türk, Toprağın %80'ni Türk ve CMC'nin olan Lefke'ye değil de, Gidip, Rum'un olan ve yapılması için bütün binaların tekrar yıkılması, yolların, alt yapının tekrar yapılması lazım olan Maraş'a yatırım yapın

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