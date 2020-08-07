Tatar: Maraş'ta son aşamaya gelindi!

Ankara’da yaptığı temaslar içerisinde Maraş açılımının da bulunduğunu dile getiren Tatar, hükümetin ilk günlerinde bir ezberin bozulduğunu ve 46 yıldır Maraş şehrinin kapalı olarak kalmasının, Maraş’ın iadesinin söz konusu olmadığını ve Vakıflar ait arazi üzerinde bulunduğunu anlattı. Tatar, Maraşın hükümetin aldığı karar doğrultusunda yakın gelecekte kademeli olarak yerleşime açılacağını kaydetti.

Sahil şeridinin turizme uluslararası bir marka olarak açılmasının da ülkeye çok kazanımlar getireceğini söyleyen Tatar, bölgenin envanter çalışmalarının yapıldığını, hukuki boyutu ile de ele alınarak son aşamaya gelindiğini belirtti.

Kapalı Maraş’ın imar planına ekleneceği konusunda soru sorulmasının ardından Tatar, imar planı çalışmasının dörtlü hükümet döneminde başlandığını fakat kendilerinin değerlendirmeleri sonucunda bazı sıkıntılar yaşandığını ve önerilerin olabileceğinin görüldüğünü kaydetti.

Şehircilik Dairesi’nin değerlendirme yapacağını da söyleyen Tatar, dörtlü hükümet döneminde Maraş ile ilgili herhangi bir politika olmadığını ve UBP-HP hükümetinin kurulur kurulmaz Maraş konusunda ezberi bozmanın gündeme geldiğini kaydetti.

Bu gelişmelere bağlı olarak imar planında ileriki 25 yılı kapsayacak şekilde tüm malları değerlendirerek öngörülen bir proje olduğunu dile getiren Tatar, bununla ilgili de hükümetin bütünlüklü olarak Mağusa şehrinin gelişmesi için bir imar planı çalışması yaptığını belirtti.

“YÖNLENDİRME YAPILABİLİR”

Döviz kurunun sabitlenmesinin mümkün olup olmayacağını sorulması üzerine de Tatar, döviz kurunun sabitlenmesinin hukuki sıkıntılar doğurabileceğini dile getirerek piyasada beklentilerde yönlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Kur artışı için birkaç gün beklendikten sonra bazı çalışmalar yapılabileceğini dile getiren Tatar, şu anda alınacak kararlarla 2021 yılı bütçesinin de bu gelişmelere bakılarak yapılması gerektiğini kaydetti.