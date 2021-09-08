Tatar: Maraş’ı mağduriyetlerin giderilmesi için açıyoruz

Tatar söyleşide, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz.” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’deki milli ve ulusal çıkarları koruyabileceğini vurgulayan Tatar, “Ben, Türkiye’yi seven, Türkiye’ye yakın, sadece siyasi düzeyde değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi her türlü iş birliğinin geliştirilmesi anlayışına sahip bir insanım. Özellikle gençlerimizin Kıbrıs davasına, bu milli davamıza olan inançlarını artırmak istiyorum.” diye konuştu.

Kıbrıs ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu, Kıbrıs’ın her gün gündeme geldiğini söyleyen Tatar, iletişim imkanlarının artmasıyla Türkiye ile KKTC’nin entegre olduğunu dile getirdi.

Tatar “Siyaset icabı ayrı iki devlet çünkü dünya hukuku bunu emretmektedir. Biz hiçbir zaman farklı düşünmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz. Artık iletişim dünyasında Kıbrıs’ta şu anda neler oluyorsa anında tüm Türkiye’de izlenebilir. Türkiye’de olan biten aynı anda bizde, Kıbrıs’ta izlenebilir. Küçülen küresel dünyada bizim de ilişkilerimizin yakınlaştığı, dolayısıyla sizlerin de herhangi bir düğmeye basarak Kıbrıs davasına, Kıbrıs meselesine vereceğiniz destek benim için çok kıymetlidir. Kamuoyu dediğimiz şey gençlerden başlar ve yavaş yavaş yayılır. Kıbrıs’ın Türkiye’nin çok değer verdiği, ayrı bir devlet de olsa bir vatan toprağı olduğunu, Kıbrıs’ı bizden bir parça olarak görmek ve Kıbrıs’tan gelen gençlerle münasebetinizin artırılması, yeni ilişkilerin kurulması geleceğe yönelik önemli adımlardır.”

Söyleşide gençlerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili bir soru üzerine Maraş’ın 47 yıldır kapalı olduğunu anımsatarak, Maraşı mağduruiyetlerin önlenmesi için açtıklarını kaydetti.

Tatar ” Kıbrıs’ın gerçeklerine baktığımızda bu mücadelede Türkiye’nin varlığı, Türkiye’nin desteği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştım. Maraş’ı mağduriyetlerin önlenmesi için açıyoruz. Oradaki mal mülk sahipleri tekrar mallarına mülklerine gelebilsinler diye ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde.” Şeklinde konuştu.

Tatar Konya’daki temasları çerçevesinde Konya Büyükşehir Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen temsili de izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bizler aynı milletin insanlarıyız Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile Konya organize Sanayi bölgesini de ziyaret etti.

Sanayi Bölgesi’nde KKTC ile yakın ilişkileri bulunan bir firmayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar için burada doğum günü kutlaması da yapıldı.





