Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı

Tatar: Maraş’ı mağduriyetlerin giderilmesi için açıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya’daki temaslarına çerçe4vesinde  Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Ada’daki Varoluş Mücadelesi” konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 09:00
113 Okunma
Tatar: Maraş’ı mağduriyetlerin giderilmesi için açıyoruz

Tatar söyleşide, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz.” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’deki milli ve ulusal çıkarları koruyabileceğini vurgulayan Tatar, “Ben, Türkiye’yi seven, Türkiye’ye yakın, sadece siyasi düzeyde değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi her türlü iş birliğinin geliştirilmesi anlayışına sahip bir insanım. Özellikle gençlerimizin Kıbrıs davasına, bu milli davamıza olan inançlarını artırmak istiyorum.” diye konuştu.

Kıbrıs ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu, Kıbrıs’ın her gün gündeme geldiğini söyleyen Tatar, iletişim imkanlarının artmasıyla Türkiye ile KKTC’nin entegre olduğunu dile getirdi.

Tatar “Siyaset icabı ayrı iki devlet çünkü dünya hukuku bunu emretmektedir. Biz hiçbir zaman farklı düşünmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz. Artık iletişim dünyasında Kıbrıs’ta şu anda neler oluyorsa anında tüm Türkiye’de izlenebilir. Türkiye’de olan biten aynı anda bizde, Kıbrıs’ta izlenebilir. Küçülen küresel dünyada bizim de ilişkilerimizin yakınlaştığı, dolayısıyla sizlerin de herhangi bir düğmeye basarak Kıbrıs davasına, Kıbrıs meselesine vereceğiniz destek benim için çok kıymetlidir. Kamuoyu dediğimiz şey gençlerden başlar ve yavaş yavaş yayılır. Kıbrıs’ın Türkiye’nin çok değer verdiği, ayrı bir devlet de olsa bir vatan toprağı olduğunu, Kıbrıs’ı bizden bir parça olarak görmek ve Kıbrıs’tan gelen gençlerle münasebetinizin artırılması, yeni ilişkilerin kurulması geleceğe yönelik önemli adımlardır.”

Söyleşide gençlerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili bir soru üzerine  Maraş’ın 47 yıldır kapalı olduğunu anımsatarak, Maraşı mağduruiyetlerin önlenmesi için açtıklarını kaydetti.

Tatar ” Kıbrıs’ın gerçeklerine baktığımızda bu mücadelede Türkiye’nin varlığı, Türkiye’nin desteği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştım. Maraş’ı mağduriyetlerin önlenmesi için açıyoruz. Oradaki mal mülk sahipleri tekrar mallarına mülklerine gelebilsinler diye ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde.” Şeklinde konuştu.

Tatar  Konya’daki temasları çerçevesinde Konya Büyükşehir Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen temsili de izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek,  “Bizler aynı milletin insanlarıyız Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile Konya organize Sanayi bölgesini de ziyaret etti.

Sanayi Bölgesi’nde KKTC ile yakın ilişkileri bulunan bir firmayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar için burada doğum günü kutlaması da yapıldı.
        
        
         

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek İdare Mahkemesi, Sideral'in talebini haklı buldu
Yüksek İdare Mahkemesi, Sideral'in talebini haklı buldu
10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis
10 yaşındaki yeğenine tecavüz eden şahsa 23 yıl hapis
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim