Tatar: "Maraş’ın açılması kararı Türkiye’ye danışılarak alındı"

Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın açılması kararının Türkiye’ye danışılarak alındığını, envanter çalışmalarından sonra, Maraş’ın Türk Yönetimi’nde açılmasının ekonomiye olumlu etkileri olacağını söyledi

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerini kabulünde yaptığı açıklamada üretimin önemine dikkat çekerek, yeni sanayi bölgesi için çalışmaların süreceğini söyledi.

Ekonomiye değinen Tatar, rekabet ortamının yaratabilmesi için kablo ile elektriğin ülkeye gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bütçede bazı sıkıntılar olduğunu ve Türkiye ile ekononomik ve mali protokol görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Tatar, 2019 yılı için görüşmelerin ayrı, 2020-2021-2022 dönemi için ise görüşmelerin ayrı sürdüğünü açıkladı.

Başbakan Tatar, bütçe görüşmeleri öncesi tamamlama hedefinde olduklarını kaydetti.

Maraş açılması kararı hakkında da konuşan Tatar, Maraş’ın açılması kararının Türkiye’ye danışılarak alındığını, envanter çalışmalarından sonra, Maraş’ın Türk Yönetimi’nde açılmasının ekonomiye olumlu etkileri olacağını söyledi.

(BRT)