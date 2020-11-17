Tatar : “Maraş’ın daha fazla kapalı kalmasının anlamı kalmadı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ta TRT World’e açıklamalarda bulundu…

6 yıldır güven artırıcı önlemler paketinde yer alan Maraş konusunda yapılan tüm önerilerin Rum tarafınca reddedildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, gelinen noktada Maraş’ın daha fazla kapalı kalmasının anlamı kalmadığını vurguladı…

"Maraş kararı Rumlar tarafından da destek gördü"

Tatar, Maraş ile ilgili amaçlarının eski mülk sahiplerinin yeniden mülklerine dönmelerini sağlamak olduğunu yineleyerek, yaptıkları açılımın mal sahibi Rumlar tarafından da destek gördüğünü belirtti…

Şehrin yeniden kullanıma açılmasının insan hakları açısından en doğru ve en mantıklı karar olacağını vurgulayan Tatar, Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu anımsattı…

Tatar, “Bizler Rumların mülklerine geri dönmeleri, dilerseler iş yerlerini yeniden açmaları konusunda açık çağrıda bulunuyoruz ancak bütün bunlar KKTC sınırlar içerisinde olacak” vurgusu yaptı…