Tatar, Maraş’ın imar edilmediği halde 130 binden fazla ziyaretçisi olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Sektör Seminerleri programına çevrim içi katılarak KKTC ekonomisinin güçlenmesi konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

Maraş’ın dünya markası bir destinasyon olarak ülke ekonomisine ve turizmine yapabileceği katkının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın açılışından sonra son altı ayda Koronavirüs salgınına rağmen ve imar edilmediği halde 130 binden fazla ziyaretçisi olduğunu aktardı.

Uluslararası hukuka uygun bir şekilde KKTC’nin kendi ekonomisini geliştirmek amacıyla Maraş açılımının yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, mülkiyet konusunun takas, tazminat ve iade ile çözümlenebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’taki malların büyük çoğunluğunun eski Vakıflara ait olduğuna dair belgelerin olduğunu ancak İngiliz İdaresi’nde bu malların yabancılara dağıtıldığını kaydederek, Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde imara açılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının yönetimi ve KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakları için mücadelesini verirken aynı zamanda KKTC’de toprağın ve gayrımenkullerin değerlendirilmesi ve bunların ekonomimize nasıl katkı yapabileceklerinin üzerinde durduklarına işaret etti.