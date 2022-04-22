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Tatar, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, “Maraş açılımı, iki devletli politikanın bir parçası haline geldi” dedi.

22 Nisan 2022 Cuma 13:06
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Tatar, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar 500 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini ve buranın turizm bölgesi olarak ön plana çıktığını belirterek, “Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Maraş bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesindeki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi. “Pandemi döneminde de Maraş’ın gelişmeye devam ettiğini” belirten Cumhurbaşkanı, Gazimağusa’nın farklı boyutlarıyla en fazla gelişen yerleşim yeri olduğunu söyledi.

“MARAŞ; ZİYARETÇİ AKININA UĞRAMIŞ, ULUSLARARASI MARKA DEĞERİNDE BİR BÖLGEDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, belediyeler reformunun Meclis’te görüşüldüğüne işaret ederek, Gazimağusa’nın limanı, üniversitesi, turistik tesisleri ve tarihi ören yerleriyle önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 500 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini belirerek, şu ifadelerde bulundu:

“Buranın turizm bölgesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Maraş açılımı, başbakan olduğum dönemde gerçekleşti. Bu açılım, iki devletli politikanın da bir parçası haline geldi. 47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir. Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçileri de vardır. Gazimağusa, ileride bir çekim merkezi olacaktır.”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, “Ülkenin büyük sıkıntılar içinde olduğunu ve pandemi sürecinin başladığı günden beri dünya ile birlikte ülkeyi de sarstığını” belirtti.  

Arter, “Belediyelerin de bazı sorunlar yaşadığını, gelirlerin, hem devletten hem vatandaştan istenilen düzeyde olmadığı için sıkıntı yaşandığını” ifade ederek, bunun bir “uzlaşıya varacağı” temennisini dile getirdi. “Maraş’ın Rum basını tarafından da takip edildiği ve ziyaretçi sayısının artmasının olumlu bir müzakere sürecine etki edeceği” görüşünü paylaşan Arter, kendisini ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

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