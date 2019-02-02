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Tatar, Maraş’ta incelemelerde bulundu..

UBP Genel Başkanı Tatar, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu..

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:51
Tatar, Maraş’ta incelemelerde bulundu..

 Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün asla Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini, kimsenin Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasındaki bağları koparamayacağını vurguladı.


Rum Yönetimi ile Fransa arasında deniz ve hava üssü anlaşması imzalanmasının Kıbrıs’ta federal çözümden çok uzak olunduğunun yeni bir kanıtı olduğuna işaret eden Tatar, “Niyetleri iyi değildir. O yüzdendir ki biz artık 2 ayrı Devletli bir çözüm üzerinde duruyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Maraş’ta Seracılar Birliği, Birlik ve Dayanışma, Yürükler ve Akhataylılar dernekleri ile bazı kahvehaneleri ziyaret etti.

Vatandaşların sorunları ile çeşitli konulara ilişkin görüşlerini dinleyen Tatar, Rum Yönetimi ile Fransa arasında Güney Kıbrıs’ta hava ve deniz üsleri kurulması ile ilgili olarak imzalanan anlaşmanın barış amaçlı olmadığını savundu.

Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü yok saydığını, görüşme sürecini umursamadığını söyleyen Tatar, şunları kaydetti:

“Yapmamız gereken KKTC’ye sahip çıkmak, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek, ekonomimizi kalkındırmak ve dünyaya net bir şekilde ne istediğimizi söylemektir.”


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KTÖS’E ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye yönelik ithamlarının asılsız olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını ileri süren Tatar, “Bu tür provokasyonları yapanlarla onların arkasında olanlar asla hayallerine ulaşamayacak. Kıbrıs Türkü devletinden ve Anavatan Türkiye’den vazgeçmeyecek” dedi.



“HALK UNUTULDU”

Her kesimin ekonomik sıkıntı yaşadığını, gelecek endişesi içinde olduğunu söyleyen Tatar şöyle devam etti:

“Bu dörtlü al gülüm ver gülüm hükümeti halkı unuttu kendi ayrı ayrı çıkarları için koltuklara yapıştı. Üretici zarar etmiş durumda umursamıyorlar. Hayvancı, çiftçi isyanda kıpırdadıkları yok. Çalışan zor geçiniyor ne yapacaklarını bilmiyorlar.Ekonominin gelişmesi için ilk yapılması gerekenin üretimi artırmak olduğunu, bunun için ise sağlam proje ve Türkiye ile işbirliği şarttır”

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UBP Genel Başkanı TatarMaraşHaberGündemKıbrıs
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