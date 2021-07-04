Tatar, Nihat İlhan, Eşi ve Çocuklarının Kabirleri İle Evini Ziyaret Etti

Tatar gün içerisinde Ulucami Kültür evine de ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı bölge milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Nihat İlhan'ın ailesi eşlik etti.

İlhan ve ailesinin kabri başında yaptığı konuşmada, kanlı noelde Nihat Ilhan'ın eşi ve çocuklarının hunharca katledilerek, şehit edildiklerini belirten Tatar, büyük bir soykırımdan geçmiş olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin desteğiyle bugünlere kadar geldiğini anlattı.

"Şu anda bir devlet sahibiyiz, bir Cumhuriyetimiz var. Türkiye ile son derece uyum içinde milli davamızı savunmaya devam ediyoruz" diyen Tatar, bir vefa duygusuyla Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret ettiğini vurguladı.

Tatar, konuşmasının ardından kabirlere çiçekler ve Lefkoşa Kumsal' da öldürüldükleri evin bahçesinden getirilen toprağı bıraktı.

Cumhurbaşkanı daha sonra, Nihat İlhan ve öldürülen ailesinin anısına yapılan anıtı ve İlhan ailesinin evini ziyaret etti.