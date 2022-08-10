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Tatar: O gün sizler adaya gelmeseydiniz, bugün orada bir tane Türk kalmayacaktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi üyeleriyle Karaman Valiliği Yerleşkesinde buluştu. Toplantıda, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da hazır bulundu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:04
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Tatar: O gün sizler adaya gelmeseydiniz, bugün orada bir tane Türk kalmayacaktı
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Karaman’daki Kıbrıs gazileriyle, sohbet toplantısında bir araya gelen Tatar, gazilere hitaben “Kıbrıs’tan size sevgi ve saygılar getirdim” diyerek başladığı konuşmasında, 20 Temmuz 1974 tarihinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, “20 Temmuz bir dönüm noktasıydı. O gün sizler adaya gelmeseydiniz, bugün orada bir tane Türk kalmayacaktı, ada bir Yunan adası olacaktı” diyerek, gazilere teşekkür etti.

Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, ulusal meselelerde asla geri adım atılamayacağını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteklediği iki egemen eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modelinden yani yeni siyasetten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş ise, Barış Harekatı’ndaki bazı anılarını Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde, bugün saat 15.00’te “Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’a burada Fahri Doktora da tevdi edilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karaman’daki temaslarını tamamlamasının ardından bu gece 22.30’da yurda dönecek.

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