Tatar, ödül törenine katıldı!

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yıllar önce gerek sinema, tiyatro gerekse televizyon dalında Kıbrıs Türk halkının kimliğini, örf ve âdetini dünyaya duyurmak için büyük bir mücadele verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Kıbrıs Genç TV Meral Tekin Birinci Salonu’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent'in de katıldığı Birinci Sanat ile İpek Denizli Sanat Atölyesi’nin organizasyonluğunda “Sanata evet” sloganıyla gerçekleşen ödül törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar önce gerek sinema, tiyatro gerekse televizyon dalında Kıbrıs Türk halkının kimliğini, örf ve âdetini dünyaya duyurmak için büyük bir mücadele verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tiyatro ve sinemasının ünlü sanatçısı Tamer Levent’e, Yaşam Boyu Meslek Hizmet Onur Ödülü verdi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Faiz Sucuoğlu da katıldı.