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Tatar, Oktay’la çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik

19 Aralık 2019 Perşembe 00:18
Tatar, Oktay’la çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik

 Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini soyledi. Tatar, "2020 yılı protokolünün Ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerisinde Ankara’dan ayrılıyoruz" dedi

Tatar, Oktay ile  görüşmesine ilişkin BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Başbakan Tatar görüşmede 2019 yılına ilişkin 20 Temmuz tarihinde imzalanan protokolün geriye kalan bölümü için birtakım takvimlendirme çalışma ve değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Tatar, önümüzdeki birkaç ay içinde kalan bölümün tamamlanması için ilgililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, ayrıca 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü'nün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için talimatların verildiğini söyledi.

Tatar,  Ankara ile iyi ilişkiler içerisinde, aksaklıklar ve eksiklikler varsa giderilip, tamamlanması; protokollerde ifade edilen çalışmaların zamanında yapılması taahhütlerinin yerine getirilmesi; buna bağlı yatırımların devamı altyapı çalışmalarının hızlandırlması ve teknik bakımdan birtakım eksikliklerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, "Dolayısıyla iyi bir temas ve iyi bir görüşme olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bütçe görüşmelerinin yapıldığına dikkat çeken Başbakan Tatar, böylesi yoğun bir zamanda kendilerine zaman ayıran Oktay ve ekibine teşekkür etti.

Tatar, “Ankara ile her yıl bu görüşmeleri zaten yapıyoruz. Her yıl bir sonraki protokol imzalanmadan önce çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmekte.  Bu ziyaretimizde bu bağlamda yapılmıştır. 2020 yılı protokolünün Ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerisinde Ankara’dan ayrılıyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarFuat OktayHaberGündemKıbrısAnkara
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Limasollu 2019-12-19 01:59:59

Bir anlayış var? Dur bakalım bu defa torbadan ne çıkaracan
TC ye her gitiğinizde sen de Kudret bey de bizi hep satarsınız
Dur bakalım daha neler çıkacak

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