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Tatar: “Omaç Başat, Kıbrıs Türk gençliği ve Kıbrıs Türk halkı için bir neferdi”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Omaç Başat, Kıbrıs Türk gençliği ve Kıbrıs Türk halkı için bir neferdi” dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:45
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Tatar: “Omaç Başat, Kıbrıs Türk gençliği ve Kıbrıs Türk halkı için bir neferdi”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat’ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

KTSYD organizasyonunda düzenlenen törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Omaç Başat gibi bir değerin her zaman kalplerin müstesna yerinde yaşayacağını söyledi.

Omaç Başat’ı çok yakından tanıma fırsatı bulmuş biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Farklı spor dallarında yaptığı çalışmalarla bilinen, çok değerli bir kardeşimizdi. Spor Yazarları Derneği, Milli Olimpiyat Komitesi, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nda yıllarca hizmeti olmuş, aynı zamanda federasyon başkanlığı yapmış, büyük bir spor adamıydı. O, Kıbrıs Türk gençliği ve Kıbrıs Türk halkı için bir neferdi.”

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