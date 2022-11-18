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Tatar: Önemli olan mutlu olabilmektir

Şehit Tuncer İlkokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

18 Kasım 2022 Cuma 16:19
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Tatar: Önemli olan mutlu olabilmektir



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şehit Tuncer İlkokulu öğrencilerinden Rüzgâr Bıçakçıoğlu ve Gözen Koçak, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ni okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Şehit Tuncer İlkokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı bahçesinde bir araya gelen Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İlkokul öğretmenini ve kendi çocukluk günlerini anan Tatar, çocuklara nasihatlerde bulunarak öğretmenlerinin kıymetini bilmelerini söyledi.

“Öğretmenleriniz, sizi geleceğe hazırlayan fedakâr insanlardır. Ülkemizin, okulumuzun değerini bilelim” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Devleti’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede ifade edilen bütün beklentileri büyük ölçüde yerine getirmeye çalıştığını vurguladı.

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli olan mutlu olabilmektir. KKTC okullarında çok değerli eğitimcilerle mutlu oluyoruz, iyi bir eğitim alabiliyoruz, ailelerimizin de desteğiyle geleceğe iyi karakterli gençler yetiştirebiliyoruz. Devletimizin bütün bu imkânları sunabilmesi ve devlet otoritesinin en iyi şekilde hizmet vermesi önemlidir. Hepinize başarılar dilerim.”

Ziyarette, Okul Müdürü Hüseyin Tehdit de bir konuşma yaptı.

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