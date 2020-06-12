Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

Tatar: “Önemli olan ülkeyi ileriye taşımak”

“12. Rekabet Edebilirlik Raporu” için gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başbakan Tatar, hükümetlerin geçici olduğuna vurgu yaparak önemli olanın ülkeyi ileriye taşımak olduğunu ifade etti.

12 Haziran 2020 Cuma 12:47
789 Okunma
Tatar: “Önemli olan ülkeyi ileriye taşımak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu” açıklanıyor.

Bu amaçla düzenlenen forum etkinliğinde daha sonra Başbakan Ersin Tatar konuşma yaptı.

2008’den bu yana tüm rekabet edebilirlik raporu toplantılarına katıldığını dile getiren Başbakan Tatar, ilgili müsteşarlara bu raporları inceleme görevi verdiğini söyledi.

Siyasilerin kararlarını verirken mutlaka ki bu raporlardan yararlandığını söyleyen Tatar, bu çalışmaları yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

Önemli olanının ülkeyi ileriye taşımak olduğunu söyleyen Tatar böyle toplantılarda çok da karamsar olunmaması gerektiğini dile getirdi.

Kimsenin KKTC’de pandemi sürecinde elde ettiği başarıyı küçümsememesini isteyen Tatar, ülkedeki sektörlerin önünün açılması açısından bu algının öneminden bahsetti.

“MAKSİMALİST TALEPLER KONUSUNDA SİYASET  HATA YAPMAMALI”   

Büyük resme bakıldığında KKTC’nin önünün açık olduğun söyleyen Tatar, maksimalist talepler konusunda siyasetin hata yapmaması gerektiğinin farkında olduklarını, hata yapacak çok pay olmadığını çünkü kamu maliyesinin durumunun da ortada olduğunu anlattı.

Kamu maliyesi gelirlerinin pandemiden dolayı azaldığını kaydeden Tatar, normalleşme sürecinin uzamasına bağlı olarak bütçe performansının ortaya çıkacağını söyledi.

Yavaş yavaş normalleşmeye başlandığını kaydeden Tatar “ben inanıyorum ki bu çok uzun zaman almayacaktır ve inanıyorum ki KKTC çok daha ilgi gören bir yer haline gelecek” dedi.

Değişik sektörlerde elde edilen başarılara işaret eden Başbakan Tatar, kurumlara bakıldığında eskiye göre çok daha güçlü bir KKTC olduğunu söyledi.

İnsan sermayesinin önemine işaret eden Tatar, makro hedeflerin gelişmesini sağlayacak güvenli zemini pekiştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

“HÜKÜMETLER GELİR GEÇER, DEVLET ORADADIR”

“Hükümetler gelir geçer, devlet oradadır” diyen Tatar bu noktada bürokratların değerli katkılarına işaret etti.

“Bir Allahın kuluna telefon açıp şuna kredi ver demedim” diyen Tatar, hak edenin hak ettiğini alacağı bir sistemin önemine değindi.

“PANDEMİ HASTANESİ KONUSUNDA GECİKME YOK”

Pandemi hastanesi konusunda hiçbir gecikme olmadığını söyleyen Tatar, ilgili projenin gerekli birimlerin kontrolünden geçmesi sürecine işaret etti.  

Kamu maliyesini iyi yönettiklerini, hiçbir israfa izin vermediklerini kaydeden Tatar, özel sektörün pandemi nedeniyle yaşadığı sorunları aşabilmesi için ikinci paket hazırlığında olduklarını anlattı.

Tatar, faizlerin yeniden değerlendirilmesinde de fayda olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 12.06.2020 12:56
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKttoKıbrıs Türk Ticaret Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yurttaş 2020-06-12 13:59:53

Nisan ayı içerisinde 45 günde pandemi hastahanesi yapacağız diyen kimdi?..Şimdiye bitmesi lazımdı..Size neyimizle güleceğimizi biz de şaşırdık..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
coni 2020-06-12 14:01:26

Ziyaa sallama çayları....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mücahit 2020-06-12 14:12:43

Aldığınız karalarda hiç istikbali düşünmüyorsunuz Yabancılara dört daire alma hakkı veriyorsunuz Bu tamamen Mütahitlere hizmet ediyorsunuz demektir. Diğer taraftanda sendikaların her istediğine dönüp dolaşıp evet diyorsunuz sayın başkan Ülkeyi sendikalar ile mütahitlermi yönetecek.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gezgin 2020-06-12 14:15:03

Aldığınız kararlar uzun vadede bizi Filistin gibi topraksız bırakacak sermayeye hızmet etmekten vazgeçin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet 2020-06-12 14:40:20

yeniden doğuş partisi erhan arıklı hazır binalar varken gereksiz para harcamadan tasarrruf edecek mekanlara hastane yapalım diyor. bizim koolisyon müteaahhit peşindeler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
15 Haziran'a kadar uzatıldı
15 Haziran'a kadar uzatıldı
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı
Bilişim Suçları Yasa Tasarısı
Komite Hamza Ersan Saner başkanlığında toplandı
Komite Hamza Ersan Saner başkanlığında toplandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim