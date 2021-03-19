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Tatar: Orman alanları korunmalı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle bugün Kalkanlı-Tepebaşı bölgesinde geçtiğimiz yıl çıkan yangında zarar gören alanda fidan dikimi yapıldı, ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi.

19 Mart 2021 Cuma 13:27
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Tatar: Orman alanları korunmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında ormanların öneminiş vurguladı bölgenin eski haline kavuşturulması için yoğun çaba sarfedildiğini ifade etti..

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü bünyesinde ve lions kulüpleri katkılarıyla Kalkanlı’da etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Kalkanlı ve Tepebaşı’nda geçtiğimiz yıl çıkan yangından zarar gören bölgede fidan dikimi yapıldı, yangın nedeniyle yuvasız kalan kuşlar için bölgede yuvalar kuruldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kalkanlı- Tepebaşı bölgesinde yangın alanına fiadan dikimi gerçekleştirdiğini kuş yuvaları yerleştirildiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ercan Özsoy da Orman Dairesi ile birlikte, ‘ bir fidan dik senin de bir kuş yuvan olsun’ sloganıyla yola çıktıklarını anlatarak, bu kapsamda bağışta bulunan kişiler adına yerleştirilecek kuş yuvalarının bakım ve idamesinin yapılacağını anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yanan yerlerin yeniden canlandırılması için Orman Dairesinin büyük gayret ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, önemli olanın korumak ve yaşatmak olduğunu ve bunun tüm halkın görevi olduğunu belirterek, gelecek nesiller ülkeyi bulduklarından daha iyi şekilde teslim etmek için çalıştıklarının altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaşanan yangının basit bir kıvılcımın nelere mal olabileceğinin göstergesi olduğunu ve bu tür olaylardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Etkinlikte son olarak söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kalkanlı- Tepebaşı bölgesinde yaşanan felaketin bir serveti kül ettiğini anımsatarak, geleceğe yönelik olarak gerçek anlamda tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin eski haline dönüşebilmesi için Orman Dairesi bünyesinde ciddi çalışmalar yapıldığına işaret ederek, düzenlenen etkinliğin Kıbrıs Türk halkının kurum kuruluşları ile dayanışma içinde çok güzel şeyler başarabileceğinin bir örneği olduğunu kaydetti.

Ormancılığa, fidancılığa ve ağaçlandırmaya sahip çıkılması gerektiğini belirten Tatar, oksijen, çevre ve sağlıklı yaşam için yüzölçümümüzün en az yüzde otuzu kadar orman alanının muhafaza edilmesinin ve fidan dikme çalışmalarının sürekli olmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, ülkemizdeki fidan yetiştirme çalışmalarına ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığının KKTC’ye 400 bin fidan hediye ettiğine dikkati çekerek, ülkemize sahip çıkmak için yeni ormanlar yaratmak ve ormanları korumanın milli görevimiz olduğunu söyledi.

KKTC’nin bir devlet olarak kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tatar, yangının söndürülmesinde, bölgenin eski haline dönüştürülebilmesi çalışmalarında ve ağaçlandırma faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan kuş yuvası etkinlik alanındaki bir ağaca yerleştirildi.

Etkinlikte daha sonra çam, selvi ve zeytin olmak üzere fidan dikimi yapıldı.


        
        
                

        
        

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