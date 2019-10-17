Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Tatar: Ortağımızla uyum içinde çalışıyoruz

17 Ekim 2019 Perşembe 21:52
Tatar: Ortağımızla uyum içinde çalışıyoruz

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında başlatmış olduklar bölge ziyaretleri kapsamında bu akşam İskele’deydi.

Başbakan Ersin Tatar, toplantının başında yaptığı konuşmada, UBP-HP koalisyon hükümetin büyük bir ekonomik kriz sonrası başa geldiğini anımsattı.

Olumsuz bir tablo ile devraldıkları hükümette ekonomiyi hızla toparlayarak yola devam ettiklerini söyleyen Başbakan Tatar, şu anda hükümetin 2020 Mali Yılı bütçesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Başbakan Tatar, ekonomiyi geliştirmek, refahı artırmak için çalıştıklarını ve bunu da Türkiye hükümeti ile birlikte çalışarak yaptıklarını anlattı.

Ekonomik alandaki çalışmaları sektör temsilcileriyle birlikte yaptıklarını da anlatan Tatar, hassasiyetleri de göz önüne alarak sorunları çözmek için hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.

 “Bu akşam sizlere hükümetin ekonomik vizyonunu, düşüncelerini ve hükümetin istikrarı açısından önem taşıyan şeyleri anlatacağız” diyen Başbakan Tatar, koalisyon ortaklarının uyum içinde olduklarını anlattı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, hükümet ortakları Halkın Partisi ile özellikle Kıbrıs sorunu, ekonomik vizyon, geleceğe bakış ve Türkiye ile ilişkiler konularında ortak bir düşünce içinde olduklarını söyledi..

Tatar, konuşmasının sonunda Türkiye’deki Barış Pınarı Operasyonu’na da değinerek operasyona katılan mehmetçiği selamladı. Başbakan “ Böylesi günlerde kalbimiz hep Türkiye ile atar. Başarılı olmaları en içten arzumuzdur” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Caner 2019-10-17 22:04:20

çakmak hasan kibrit hüseyin..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Trump: Türkiye doğru olanı yaptı, Erdoğan’a büyük saygım var
Trump: Türkiye doğru olanı yaptı, Erdoğan’a büyük saygım var
Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz
Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama
ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim