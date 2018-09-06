Tatar: Ortak akılla hareket etmek zorundayız

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek Başkan Candan Avunduk ve diğer yöneticilerle ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıların nasıl aşılabileceğine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Tatar, son ziyaretleri ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“ Ülkemizin daha güzel günlere ulaşmasını, var olan sıkıntıların aşılmasını istiyorsak bilgilerimizi, birikimlerimizi birleştirmek ve ortak akılla hareket etmek zorundayız.

Bu amaçla yoğunlaştırdığım çalışmalarının bir uzatısı olarak geçtiğimiz günlerde ülkemizin önde gelen finans, ekonomi ve maliye uzmanları ile bir araya geldim.

Bunu, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Lefkoşa Merkez Şubesi’ni ziyaretim izledi.

Ardından ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Candan Avunduk ve diğer yönetici arkadaşlarla sıkıntılarımızın aşılması için görüş alış verişinde bulundum.

Önümüzdeki günlerde kurum ve kuruluşlarımıza ziyaretlerimi devam ettireceğim.

Benim için her kuruluşumuzun, her kurumumuzun ayrı bir değeri vardır ve onların görüşlerinden yararlanmak şarttır.

Kıbrıs Türk Sanayicisinin kalkınmamızda önemli bir yeri vardır. Son gelişmeler de göstermiştir ki üretime ağırlık vermek, ve ülkemiz üreticisini, akılcı, doğru kararlarla desteklemek zorundayız.

İnanıyorum ki Kıbrıs Türk sanayicisi kendisine olanak yaratılması, istenen yasaların çıkarılması halinde Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasına damga vuracak atılımlar içine girecektir.