Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.458
DOLAR
6.5968
STERLİN
8.5376
EURO
7.6647
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Tatar: Ortak akılla hareket etmek zorundayız

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ tüm kesimlerle el ele vererek ülkenin sorunlarının aşılabileceğini, bunun için hükümetlerin birleştirici ve öncü rol oynaması gerektiğini” belirtti.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:30
Tatar: Ortak akılla hareket etmek zorundayız

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek Başkan Candan Avunduk  ve diğer yöneticilerle ülkenin içinde  bulunduğu sıkıntıların nasıl aşılabileceğine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Tatar, son ziyaretleri ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“ Ülkemizin daha güzel günlere ulaşmasını, var olan sıkıntıların aşılmasını istiyorsak bilgilerimizi, birikimlerimizi birleştirmek ve ortak akılla hareket etmek zorundayız.

Bu amaçla yoğunlaştırdığım çalışmalarının bir uzatısı olarak geçtiğimiz günlerde ülkemizin önde gelen finans, ekonomi ve maliye uzmanları ile bir araya geldim.

Bunu, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Lefkoşa Merkez Şubesi’ni ziyaretim izledi.

Ardından ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Candan Avunduk ve diğer yönetici arkadaşlarla sıkıntılarımızın aşılması için görüş alış verişinde bulundum.

Önümüzdeki günlerde kurum ve kuruluşlarımıza ziyaretlerimi devam ettireceğim.

Benim için her kuruluşumuzun, her kurumumuzun ayrı bir değeri vardır ve onların görüşlerinden yararlanmak şarttır.

Kıbrıs Türk Sanayicisinin kalkınmamızda önemli bir yeri vardır. Son gelişmeler de göstermiştir ki üretime ağırlık vermek, ve ülkemiz üreticisini, akılcı, doğru kararlarla desteklemek zorundayız.

İnanıyorum ki Kıbrıs Türk sanayicisi kendisine olanak yaratılması, istenen yasaların çıkarılması halinde Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasına damga vuracak atılımlar içine girecektir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCandan Avunduk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sendikal Platorm’un 'Toplumsal Varoluş' yürüyüşü başladı
Sendikal Platorm’un 'Toplumsal Varoluş' yürüyüşü başladı
Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri görüşüyor
Hükümet ile eylemdeki hayvan üreticileri görüşüyor
İskele Ardahan arasında yangın
İskele Ardahan arasında yangın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim