Tatar: “Ortak tarih, ortak kültür bizler bağlayan bağlar”

Komisyonun denetim faaliyeti yaptığını belirten Satır, KKTC’de Ombudsman ile istişareler yaptıklarını ve iade-i ziyaret nedeniyle adada bulunduklarını ifade etti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC ARASINDA İLİŞKİLER GÖNÜL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE GELİŞMEKTE”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkeye gelen TBMM Dostluk Grubu milletvekilleriyle de istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin her zaman gönül birliği içerisinde geliştirildiğini kaydetti. Pandemi dönemine rağmen alınan tedbirlerle temasların sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan KKTC için Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların öneminin altını çizdi.

Ülkede de halkla temasın ve halkın beklentilerinin atalarından gelen bir gelenek olarak önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlıların torunları olarak 1 Ağustos’ta Kıbrıs’ın fethinin 450. yıl dönümünü kutlayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin beklenmekte olduğunu söyledi.

“ORTAK TARİH, ORTAK KÜLTÜR BİZLER BAĞLAYAN BAĞLAR”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği mücadelenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1453’te İstanbul’un fethi, 1571’de Kıbrıs’ın fethinin ve 20 Temmuz 1974’ün önemli tarihler olduğunu vurguladı. “Ortak tarih, ortak bilinç, ortak kültür ve her türlü özelliğimizin bizleri bağlayan bağlar olduğunu zaten biliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin mücadelesinde Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk olduğu mesajı verdiklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde gerçekleşen dünkü seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Kıbrıslı Rum gençlerde ve spor kulüplerinde ve eğitim sistemindeki aşırı radikal Yunan milliyetçiliğini barındıran zihniyet ve algının yerleştiğini ve ELAM gibi siyasi partilerin oylarında yükselme olduğunu belirtti ve “Bu da, bizim ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar haklı gerekçeli bir politika olduğunu göstermektedir” dedi.

“DAYATMA BİR ÇÖZÜM ÇATIŞMA GETİRİR”

Türk-Yunan dengesinin de önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın Annan Planı sonrası tek taraflı olarak AB’ye alındığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, dayatma bir çözümün çatışma getireceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Mavi Vatan’da ulusal çıkarların öneminin gençlere anlatılması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı münasebetlerin daha da artırılması temennisinde bulundu.