Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Tatar oyunu kullandı

Ersin Tatar: Bugüne kadar doğru kararın ne olduğunu anlatmaya çalıştık; bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak kişiyi seçmeliyiz

18 Ekim 2020 Pazar 12:19
631 Okunma
Tatar oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basına açıklama yapan Tatar, seçimin ilk turunda yüzde 58’lik bir katılımın olduğunu hatırlatarak bunun çok az bir oran olduğunu belirtti.

“Önemli olan irademizi yansıtıp dünyaya mesaj vermektir” diyen Tatar, “Bugüne kadar doğru kararın ne olduğunu anlatmaya çalıştık; bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak kişiyi seçmeliyiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem
Oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı oyunu kullandı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı oyunu kullandı
29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim