Tatar: “Özel temsilci atanma konusunda tıkanıklık var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in özel temsilci (special envoy) ataması konusunda “tıkanıklık” olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının Genel Sekreteri’nin özel temsilci yerine Jane Holl Lute’un yetkileri paralelinde, şahsi bir temsilci (personal envoy) ataması konusundaki görüşünü yineledi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki tutumunu, bugün bir araya geldiği BM Özel Temsilcisi Colin Stewart’a aktardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının “iki eşit egemen devlet” ve uluslararası statüsünün” kabul edilmesi halinde resmi müzakerelerin başlayabileceğini, Kıbrıs Türk tarafının bu pozisyonundan vazgeçmesinin, geri adım atmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve müzakere heyeti de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kanadalı diplomat Stewart ile görüşmesi sonrası Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

“GK, BİZDEN İKİ TARAFLI KOMİTELERDEKİ ÇALIŞMALARIN YOĞUNLAŞMASI, İKİ HALKIN İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASINI BEKLİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Colin Stewart’ın ile New York’a yapmış olduğu ziyaret sonrası kendisine ziyarette bulunduğunu aktararak, Colin Stewart ve ekibiyle “iyi” bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Stewart’ın, New York’ta, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili üyeleriyle toplantılar yaptığını ve Kıbrıs konusundaki tespitlerini aktardığını söyleyen Tatar, Stewart’ın New York dönüşü sonrası, bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ve ardından da kendisiyle görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Söylediği tabii ki, sıkıntıları biliyorlar. BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi üyelerinin bizden bekledikleri, bu iki taraflı komitelerdeki çalışmaların daha fazla yoğunlaşması, iki halkın iş birliğinin, hepimizin ortak menfaatine olacak şekilde, iş birliklerinin artırılması ve daha fazla, bir takım, ortak projeler üretmek. Kıbrıs halkının, hem Türkler hem de Rumlar için, iyiliğine ve menfaatine olacak şekilde. Biz zaten, bunu, bu şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“MAĞUSA KAPISI’NIN AÇILMASININ İYİ OLACAĞINI STEWART’A SÖYLEDİM”

“Gerek sağlık komitesi, gerek kültürel komite, gerek toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi, gerek diğer alanlardaki komitelerimiz zaten çalışmalarını sürdürmektedirler” diyen Cumhurbaşkanı, “Biz de daha fazla yoğunluk ve iki taraf arasındaki ticaretin de geliştirilebilmesi için bir takım görüş ve düşüncelerimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Hatta Lefkoşa’da bir kapının daha açılması, Mağusa Kapısı’nın açılmasının bile, iyi olacağını kendisine söyledim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kanadalı diplomat Stewart’a Kıbrıs meselesinin 60 yıldır devam eden bir mesele olduğunu ve yakın bir gelecekte bir çözüme ulaşmasının mümkün olmadığını aktardığını ifade ederek, “Benim 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gündeme getirdiğim, Türk tarafının egemen eşitlik ve uluslararası statüye dayalı yeni siyaset, yeni vizyondan geri adım atmamız söz konusu değildir. Bizim bu konudaki, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle, yeni pozisyonumuz bellidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Maraş açılımını Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde yürütmek istediğini Stewart’a aktardığını söyledi.

Tatar, Stewart’ta resmi müzakere sürecinin başlaması için Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü” talebinin kabul görmesi gerektiğini aktardığını da söyledi.

“BM GENEL SEKRETERİ TEMSİLCİSİNİN ATANMASI KONUSUNDA TIKANIKLIK VAR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart ile BM Genel Sekreteri’nin temsilci ataması konusunu da ele aldıklarını ifade ederek, “Maalesef şu anda bu konuda tıkanıklık vardır ve hala Genel Sekreter bir temsilci atayamıyor. Bu da bir sıkıntıdır. Biz de tabii ısrarla, özel temsilci yerine Jane Holl Lute’un yetkileri paralelinde, bir şahsi temsilci (personal envoy) olması gerektiği konusundaki görüşümüzü kendileriyle paylaştık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Filelefteros Gazetesi’ne verdiği demeçte, “İngiltere Büyükelçisi’ne kendisini ve Anastasiadis’i Londra’ya davet etmesi” yönündeki ifadesine ilişkin bir soruyu yanıtında, “Resmi müzakerelerin başlayabilmesi için bizim pozisyonumuz belidir; egemen eşitliğimizin ve uluslararası eşit statülümüzün kabul edilmesi lazımdır… Bu kapsamda o noktaya gelmeden önce, biz tabii ki, resmi olmayan, sosyal (informal) görüşmelerde bulunabiliriz. Benim hiçbir sıkıntım yok. Zaten, yılbaşı öncesi bildiğiniz gibi ara bölgede buluştuk, her türlü şeyi konuştuk. Ondan önce Brüksel’de, öncesinde Cenevre’de, New York’ta buluştuk, konuştuk. İngilizlerle yapılan çeşitli sohbetlerde, bir de Londra’da buluşalım şeklinde bir şey söyledik. Ancak bu bizim resmi görüşmelere başlayacağımız anlamında değildir. Bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Böyle küçük bir adada yaşayan iki ayrı halkın liderlerinin zaman zaman buluşup, sosyal anlamda görüşmesinden daha doğal bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.