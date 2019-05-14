Tatar, Özer Berkem’in ölümü dolayısı ile başsağlığı mesajı yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kurucularından, eski müdürlerden Özer Berkem’in ölümü dolayısı ile başsağlığı mesajı yayımladı.

“Kıbrıs Türkü’nün bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan bir mukavemetçimizi, milli ve manevi değerlere yürekten bağlı çok değerli bir büyüğümüzü daha kaybettik” diyen Tatar, Berkem’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ersin Tatar mesajında şunları kaydetti:

Özer Berkem, Bayrak radyosunun kurucusu, Bayrak televizyon yayınlarının başlatıcısı, pek çok hizmetin baş mimarı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun eski bir müdürü olarak hep anımsanacak, adını yayıncılık hayatımıza altın harflerle yazdırmış bir kişi idi.



Özer bey ben İstanbul’da Show TV Genel Müdür Yardımcısı iken, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu ( TGRT) Genel Müdürlüğü görevinde bulunuyordu ve Türkiye televizyon camiası içinde de saygın önemli bir yere sahipti. O dönemde daha yakından tanıma ve işbirliği yapma imkanı bulduğum Özer Berkem’in kaybı toplumumuzu ve beni derinden üzmüştür.

Merhum Özer Berkem’e Allah’tan rahmet, ailesine, BRTK başta olmak üzere tüm KKTC Medyasına, TMT camiasına, KKTC halkına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”