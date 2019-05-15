Tatar, Özersay ile biraraya geldi

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere ziyaretler gerçekleştiren Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a HP Genel Sekreteri Yenal Senin, HP Parti Meclisi Üyesi Ayşe Onar ve HP Milletvekili Hasan Topal’ın eşlik ettiği gömrüşmede UBP Genel Başkan Ersin Tatar’ın yanısıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile UBP Milletvekilleri Nazım Çavuloğlu, Dursun Oğuz ve Özdemir Berova yer aldı.

Bir saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, prensipleri ele aldıkları görüşmenin olumlu ve güzel bir geçtiğini belirterek, genel siyasi durum ve ülkenin içinde bulunduğu koşulların değerlendirildiğini söyledi.

Tatar, bir sonraki toplantının zamanının henüz belli olmadığına işaret ederek, DP, TDP ve YDP ile de görüşecekleri bugün hükümet anlamında bir sonucun çıkmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“Bizim herhangi bir partiyle somut bir durumumuz, kesin şöyle ya da böyle olur diye keskin bir söylemimiz yok” diyen Tatar, 12 milletvekiline sahip CTP veya 9 milletvekiline sahip HP ile bir koalisyon olmazsa, erken seçimin de bir olasılık olarak durduğunu belirtti.

Tatar, bir soruya karşılık, yolsuzluk ve usulsulsüzlükler konusunda UBP olarak hiçbir sıkıntıları olmadığını söyledi. Temiz toplum, temiz siyaset ve şeffaflık konularının UBP’nin geçmişten bu yana savunduğu ilkeler olduğunu dile getiren Tatar, prensipte uzlaşılmayacak bir konu bulunmadığını ve hükümetteki paylaşımın detaylarının bugünkü görüşmede yer almadığını belirtti.

Başka bir soruya karşılık, HP’nin, UBP ile koalisyon kurmak için değil, sıkıntılar yaşadığı için koalisyon hükümetini bozduğuna işaret eden Tatar, UBP’nin, diğer partilerle de görüştükten sonra parti içerisinde tüm alternatifleri ele alacakları değerlendirme yapacaklarını kaydetti

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bir şey söylemek için erken olduğunu olduğunu belirterek, daha ziyade dinleyen konumunda oldukları toplantıda bir miktar da olsa düşüncelerini dile getirdiklerini kaydetti.

İzlenimlerini partinin yetkili organlarıyla konuşup, değerlendireceklerini söyleyen Özersay, hükümet seçeneklerinin önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacağını belirtti. Özersay, farklı koalisyon seçenekleri bulunduğunu hangisinin gerçekçi ve mümkün olabileceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.

“UBP ile koalisyon kurulma ihtimali ne kadar varsa, kurulmama ihtimali de o kadar vardır” diyen Özersay, sürecin temel dinamiklerinin çalışması ve karar vermesi gerektiğini belirterek, bugün partilerin hassas noktalarının konuşulduğunu belirtti.

Bir soruya karşılık, ülkenin en fazla yararına olacak ve çalışabilecek koalisyon modelinin hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Özersay, koalisyonun illa UBP ile HP arasında olması gerekmediğini ifade etti.

Özersay, başka bir soruyu yanıtında, daha önce onlarca sayfa hükümet programları ve koalisyon protokolleri yazıldığını ve takvimler konulduğunu hatırlatarak, toplumun siyasete olan güvenini yaratacak şeyin, söylenen ve yazılan şeylerin yapılması, hayata geçirilmesi olacağını sözlerine ekledi.