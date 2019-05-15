Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Tatar, Özersay ile biraraya geldi

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:44
Tatar, Özersay ile biraraya geldi
banner44

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere ziyaretler gerçekleştiren Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a HP Genel Sekreteri Yenal Senin, HP Parti Meclisi Üyesi Ayşe Onar ve HP Milletvekili Hasan Topal’ın eşlik ettiği gömrüşmede UBP Genel Başkan Ersin Tatar’ın yanısıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile UBP Milletvekilleri Nazım Çavuloğlu, Dursun Oğuz ve Özdemir Berova yer aldı.

Bir saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, prensipleri ele aldıkları görüşmenin olumlu ve güzel bir geçtiğini belirterek, genel siyasi durum ve ülkenin içinde bulunduğu koşulların değerlendirildiğini söyledi.

Tatar, bir sonraki toplantının zamanının henüz belli olmadığına işaret ederek, DP, TDP ve YDP ile de görüşecekleri bugün hükümet anlamında bir sonucun çıkmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“Bizim herhangi bir partiyle  somut bir durumumuz, kesin şöyle ya da böyle olur diye keskin bir söylemimiz yok” diyen Tatar, 12 milletvekiline sahip CTP veya 9 milletvekiline sahip HP ile bir koalisyon olmazsa, erken seçimin de bir olasılık olarak durduğunu belirtti.

Tatar, bir soruya karşılık, yolsuzluk ve usulsulsüzlükler konusunda UBP olarak hiçbir sıkıntıları olmadığını söyledi. Temiz toplum, temiz siyaset ve şeffaflık konularının UBP’nin geçmişten bu yana savunduğu ilkeler olduğunu dile getiren Tatar, prensipte uzlaşılmayacak bir konu bulunmadığını ve hükümetteki paylaşımın detaylarının bugünkü görüşmede yer almadığını belirtti.

banner41
Başka bir soruya karşılık, HP’nin, UBP ile koalisyon kurmak için değil, sıkıntılar yaşadığı için koalisyon hükümetini bozduğuna işaret eden Tatar, UBP’nin, diğer partilerle de görüştükten sonra parti içerisinde tüm alternatifleri ele alacakları değerlendirme yapacaklarını kaydetti

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bir şey söylemek için erken olduğunu olduğunu belirterek, daha ziyade dinleyen konumunda oldukları toplantıda bir miktar da olsa düşüncelerini dile getirdiklerini kaydetti.

İzlenimlerini partinin yetkili organlarıyla konuşup, değerlendireceklerini söyleyen Özersay, hükümet seçeneklerinin önümüzdeki birkaç gün içinde belli olacağını belirtti. Özersay, farklı koalisyon seçenekleri bulunduğunu hangisinin gerçekçi ve mümkün olabileceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.

“UBP ile koalisyon kurulma ihtimali ne kadar varsa, kurulmama ihtimali de o kadar vardır” diyen Özersay, sürecin temel dinamiklerinin çalışması ve karar vermesi gerektiğini belirterek, bugün partilerin hassas noktalarının konuşulduğunu belirtti.

Bir soruya karşılık, ülkenin en fazla yararına olacak ve çalışabilecek koalisyon modelinin hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Özersay, koalisyonun illa UBP ile HP arasında olması gerekmediğini ifade etti.

Özersay, başka bir soruyu yanıtında, daha önce onlarca sayfa hükümet programları ve koalisyon protokolleri yazıldığını ve takvimler konulduğunu hatırlatarak, toplumun siyasete olan güvenini yaratacak şeyin, söylenen ve yazılan şeylerin yapılması, hayata geçirilmesi olacağını sözlerine ekledi.

banner22
Son Güncelleme: 15.05.2019 14:17
Anahtar Kelimeler:
Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mağusalı 2019-05-15 12:56:29

Binlerce dansöz var :)))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Osman 2019-05-15 12:20:13

Hp ile kurması doğru değil.. ubp yi cok kötüledi yerden yere vurdu..umarim çtp ile kurarlar..25 yıllık ubp li olarak
.ubp tabanı neder önemli olan o

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Misafir Avatar
vatandaş 2019-05-15 17:45:42 @Osman

UBP'yi kötü olduğu için kötüledi. Kötüydü ki İseyin'i de başından attı. Memleketin bu halde olmasının ana sebebi UBP'dir.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
piremses 2019-05-15 12:26:28 @Osman

umarımmmmm !!!!!!!!!!!! aynı masada oturup çay bile içmem derdi şimdi ağzı kulaklarında

Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-05-15 12:38:29

Kudret Özersay UBP için söylediklerini unuttu mu? O unuttu ise UBP unuttu mu? HP millete söyledikleri gibi ise asla UBP ile birlikte olamaz. Başlasalar bile 6 ayı dolduramazlar. Ha HP kendini tanımladığı gibi değilse o başka.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
dervis 2019-05-15 14:14:33

gargarikayalar toplandi, calma cirpma sezonu acildi..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
:) 2019-05-15 14:17:51

yagma hasanin boregine gelll , ubp ile oturmaycak olana bak :))) alayiniz sahtekar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
süleyman demirel 2019-05-15 14:30:50

dün dündür, bugün bugündür...

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
ha hahaaa 2019-05-15 18:39:58

koltuk sevdalılar toplandı sıra sıra hepsı başbakan olacak bekleyın sıranızı hepınız da utanmaz be

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Osman 2019-05-15 13:20:08

Ubp..Ydp dp

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Öğrenci Kabulüne Başladı
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Öğrenci Kabulüne Başladı
BKP: “Akdeniz’deki Doğal Gaz Aramaları Tehlikeli Bir Noktaya Ulaştı”
BKP: “Akdeniz’deki Doğal Gaz Aramaları Tehlikeli Bir Noktaya Ulaştı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim