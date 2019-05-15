Tatar, Özyiğit ile görüştü!

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere ziyaretler gerçekleştiren Ersinbaşkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi heyeti Toplumcu Kurtuluş Partisi’ni ziyaret etti. Görüşme saat 15.00 itibari ile TDP Genel Merkezi’nde başladı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler, MYK üyeleri Deniz Birinci ve Safiye Özaltıner’in eşlik ettiği görüşmede UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuloğlu, Dursun Oğuz ve Özdemir Berova yer aldı.

UBP heyeti saat 16.00 sıralarında Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri ile bir araya gelecek.